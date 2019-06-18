Сергій та Сніжана Бабкіни стали батьками в третій раз: це хлопчик

Сергій Бабкін був присутній на пологах
Не встигла Сніжана Бабкіна поділитися з шанувальниками забавним фото з пологового будинку, як надійшла приємна новина - вона вже народила малюка. 33-річна танцівниця подарувала чоловіку Сергію Бабкіну синочка.
Як повідомляє прес-служба артиста, дитина з'явилася на світ 18 червня о 9:52 ранку в київському пологовому будинку "Лелека". Вага малюка – 3 кг 250 грамів, зріст – 53 см.
Сергій Бабкін був присутній на пологах і плакав, взявши на руки сина. Малюк і мама почувають себе добре.
Щасливий артист присвятив коханій Сніжані і синові зворушливий твір:
"...Коли потрібен щит,
Я буду стояти попереду
Якщо потрібна опора,
Я завжди в тебе за спиною.
Скоро ти станеш мамою,
Вже втретє
Подаруєш нашому світу чоловіка,
Наймолодшого в нашому світі.
Мешканці будуть сміятися і плакати від щастя.
І я теж не втримаюся.
Буду мовчати і плакати.
Тому що нічого сказати не зможу.
Тому що вже все сказано.
Потім ніжно візьму його на руки,
Назву йому ім'я його і додам: "Синочку, привіт!"
Він почує мене і гикне у відповідь".
Відео: наймолодшому в нашому світі... (С. Бабкін) (youtube.com/Сергій Бабкін)
Фанати розчулились такими щирими словами і від усієї душі вітають Сергія та Сніжану з поповненням у родині.
Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)
Зазначимо, що Сніжана виховує від попереднього шлюбу сина Артура і дочку Веселину від Сергія Бабкіна. Ім'я малюка новоспечені батьки поки що тримають у таємниці, але обіцяють скоро поділитися з шанувальниками.
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)
Пара приховувала вагітність Сніжани до 7-го місяця, зате потім з задоволенням ділилися ніжними фото і історіями.
Нагадаємо, вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком. На деяких кадрах вона повністю оголилася.
Раніше вагітна Сніжана Бабкіна в купальнику зворушила мережу. Вона також порівняла своє нинішнє самопочуття під час вагітності з відчуттями, як на вулкані.