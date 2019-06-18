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Сергій та Сніжана Бабкіни стали батьками в третій раз: це хлопчик


Сергій Бабкін був присутній на пологах

Не встигла Сніжана Бабкіна поділитися з шанувальниками забавним фото з пологового будинку, як надійшла приємна новина - вона вже народила малюка. 33-річна танцівниця подарувала чоловіку Сергію Бабкіну синочка.

Як повідомляє прес-служба артиста, дитина з'явилася на світ 18 червня о 9:52 ранку в київському пологовому будинку "Лелека". Вага малюка – 3 кг 250 грамів, зріст – 53 см.

Сергій Бабкін був присутній на пологах і плакав, взявши на руки сина. Малюк і мама почувають себе добре.

Щасливий артист присвятив коханій Сніжані і синові зворушливий твір:

"...Коли потрібен щит,
Я буду стояти попереду
Якщо потрібна опора,
Я завжди в тебе за спиною.
Скоро ти станеш мамою,
Вже втретє
Подаруєш нашому світу чоловіка,
Наймолодшого в нашому світі.
Мешканці будуть сміятися і плакати від щастя.
І я теж не втримаюся.
Буду мовчати і плакати.
Тому що нічого сказати не зможу.
Тому що вже все сказано.
Потім ніжно візьму його на руки,
Назву йому ім'я його і додам: "Синочку, привіт!"
Він почує мене і гикне у відповідь".

Відео: наймолодшому в нашому світі... (С. Бабкін) (youtube.com/Сергій Бабкін)

Фанати розчулились такими щирими словами і від усієї душі вітають Сергія та Сніжану з поповненням у родині.

  • Сама ніжна і красива пара.... вітаю вас
  • Це дуже зворушливо:)
  • Мурашки, плачу, які слова коханій жінці. щастя вашій родині
  • До сліз і мурашок, дуже зворушливо. Це прекрасне почуття стати татом і мамою!! Всього Вам доброго
  • Вітаю з народженням сина)))
  • Просто спасибі за вашу пару! Це прекрасно
  • Трепетні вітання
  • Дуже красиві слова
  • Аж мурашки по шкірі, дуже круто, захоплююся Вами
  • Такі душевні слова
  • Боже, як ніжно
  • До мурашок... Ви самі самі, безмежного Вам сімейного щастя!!!
  • Від цього можна збожеволіти від щастя!
  • Вітаю Вас!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Зазначимо, що Сніжана виховує від попереднього шлюбу сина Артура і дочку Веселину від Сергія Бабкіна. Ім'я малюка новоспечені батьки поки що тримають у таємниці, але обіцяють скоро поділитися з шанувальниками.

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Пара приховувала вагітність Сніжани до 7-го місяця, зате потім з задоволенням ділилися ніжними фото і історіями.

Нагадаємо, вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком. На деяких кадрах вона повністю оголилася.

Раніше вагітна Сніжана Бабкіна в купальнику зворушила мережу. Вона також порівняла своє нинішнє самопочуття під час вагітності з відчуттями, як на вулкані.

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