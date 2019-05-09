Балдію від вас! Вагітна Сніжана Бабкіна в купальнику зворушила мережу

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Сніжана Бабкіна поділилася "прийомами" для поліпшення самопочуття

Український музикант і актор, учасник гурту 5'Nizza Сергій Бабкін разом зі своєю дружиною Сніжаною очікують народження третьої дитини. Сімейна пара давно займається йогою, тим більше, що вправи корисні вагітним. Тепер же майбутня мама трьох дітей зізналася, що на пристойному терміні - 32 тижні - їй дуже допомагає розслабитися ще й плавання. Сніжана опублікувала в Instagram фото з басейну і розповіла про ще один заспокійливий засіб - запах хамама.

Також вона порівняла своє нинішнє самопочуття під час вагітності з відчуттями, наче на вулкані. І це не просто образний вислів - разом із Сергієм вони вже побували на горі на висоті майже 4000 метрів.

"Там вже розряджене повітря, дихати важко. Здається, що легені в 2 рази менше і дихання виходить коротке, хочеш глибше дихати, але це важко робити", - розповіла Сніжана.

Вона додала, що йога і плавання "спускають її на землю". До речі, дружина музиканта, готуючись знову стати мамою, вже додала у вазі ще 12 кілограм. Відповідно, дихати їй стало важче.

Розповідаючи про запах хамаму, Сніжана згадала, що ще з дитинства її улюбленим запахом був "аромат" метро. Тепер до списку додався і запах східних лазень.

"Сиджу до останнього, нюхаю!... Аж до мурашок! Не можу нанюхатися!", - написала вона.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

У коментарях до повідомлення користувачі мережі захоплюються її зовнішнім виглядом і купають у компліментах. А також діляться власним досвідом при очікуванні дитини.

Вам дуже добре без косметики! Красьтесь рідше;

І мені важко було дихати у вагітність і теж рятувала йога і плавання. Бажаю легких природних пологів;

33 тиждень і я, навпаки, не можу дихати в басейні, мені там дуже душно. Але в цілому у мене основні атаки малюк здійснює не на легені, а в шлунок: я їм по ложці сто разів на день;

Я думала я одна люблю запах метро;

Запах метро. Здається тільки харків'яни можуть це зрозуміти! Я теж його любила;

Милота!

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Красива!

Така щаслива красуня! Захоплююся вашою родиною!

Які ж ви романтичні, милі та щасливі;

Ви прекрасні!

Дівчина, ви на такому позитиві, що самій захотілось! Весь час посмішка, добрі слова всім, кожен день ще краще колишнього! Я балдію від вас!

Ви така сонячна! Розумію ваші відчуття, у мене почалася 40-й тиждень, вже недалеко до фінішу;

Легкості вам та неземного щастя! Нехай вищі сили оберігають вас! З великою повагою!

Сергій Бабкін з дружиною Сніжаною та дітьми Артуром і Веселиною (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Як повідомлялося раніше, нещодавно вагітна Сніжана Бабкіна повеселила забавним фото біля моря.

До речі, у Сергія Бабкіна варто повчитися романтичності і замилування своєю жінкою. Так, наприклад, нещодавно співак присвятив зворушливі рядки Сніжані.