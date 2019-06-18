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Сергей и Снежана Бабкины стали родителями в третий раз: это мальчик


Сергей Бабкин присутствовал на родах

Не успела Снежана Бабкина поделиться с поклонниками забавным фото из роддома, как поступила приятная новость - она уже родила малыша. 33-летняя танцовщица подарила супругу Сергею Бабкину сыночка.

Как сообщает пресс-служба артиста, ребенок появился на свет 18 июня в 9:52 утра в киевском роддоме "Лелека".  Вес малыша – 3 кг 250 граммов, рост – 53 см. 
 
Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Малыш и мама чувствуют себя хорошо. 

Счастливый артист посвятил любимой Снежане и сыну  трогательное произведение:
 
"...Когда нужен щит, 
Я буду стоять впереди 
Если нужна опора, 
Я всегда у тебя за спиной. 
Скоро ты станешь мамой,
Уже в третий раз 
Подаришь нашему миру мужчину,
Самого младшего в нашем мире. 
Обитатели будут смеяться и плакать от счастья.
И я тоже не удержусь. 
Буду молчать и плакать.
Потому что сказать ничего не смогу. 
Потому что уже всё сказано. 
Потом нежно возьму его на руки, 
Назову ему имя его и добавлю: "Сыночек, привет!"
Он услышит меня и икнет в ответ".

Видео: Самому младшему в нашем мире... (С.Бабкин) (youtube.com/Сергей Бабкин)

Фанаты умилились такими искренними словами и от всей души поздравляют Сергея и Снежану с пополнением в семье.

  • Самая нежная и завораживающая пара.... поздравляю вас
  • Это очень трогательно:)
  • Мурашки, плачу, какие слова любимой женщине. счастья вашей семье 
  • До слёз и мурашек, очень трогательно. Это прекрасное чувство стать папой и мамой!! Всего Вам доброго 
  • Поздравляю с рождением сына)))
  • Просто спасибо за вашу пару! Это прекрасно
  • Трепетные поздравления
  • Очень красивые слова 
  • Аж мурашки по коже, очень круто, восхищаюсь Вами
  • Такі душевні слова 
  • Боже, як ніжно 
  • До мурашек... , Вы самые самые, безграничного Вам семейного счастья!!!
  • От этого можно сойти с ума от счастья!
  • Поздравляю Вас!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Отметим, что Снежана воспитывает от предыдущего брака сына Артура и дочь Веселину от Сергея Бабкина. Имя малыша новоиспеченные родители пока держат в секрете, но обещают скоро поделиться с поклонниками.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Пара скрывала беременность Снежаны до 7-го месяца, зато потом с удовольствием делились нежными фото и историями.

Напомним, беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем. На некоторых кадрах она полностью обнажилась.

Ранее беременная Снежана Бабкина в купальнике растрогала сеть.Она также сравнила свое нынешнее самочувствие во время беременности с ощущениями, как на вулкане. 

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