Сергей и Снежана Бабкины стали родителями в третий раз: это мальчик

Сергей Бабкин присутствовал на родах
Не успела Снежана Бабкина поделиться с поклонниками забавным фото из роддома, как поступила приятная новость - она уже родила малыша. 33-летняя танцовщица подарила супругу Сергею Бабкину сыночка.
Как сообщает пресс-служба артиста, ребенок появился на свет 18 июня в 9:52 утра в киевском роддоме "Лелека". Вес малыша – 3 кг 250 граммов, рост – 53 см.
Сергей Бабкин присутствовал на родах и плакал, взяв на руки сына. Малыш и мама чувствуют себя хорошо.
Счастливый артист посвятил любимой Снежане и сыну трогательное произведение:
"...Когда нужен щит,
Я буду стоять впереди
Если нужна опора,
Я всегда у тебя за спиной.
Скоро ты станешь мамой,
Уже в третий раз
Подаришь нашему миру мужчину,
Самого младшего в нашем мире.
Обитатели будут смеяться и плакать от счастья.
И я тоже не удержусь.
Буду молчать и плакать.
Потому что сказать ничего не смогу.
Потому что уже всё сказано.
Потом нежно возьму его на руки,
Назову ему имя его и добавлю: "Сыночек, привет!"
Он услышит меня и икнет в ответ".
Видео: Самому младшему в нашем мире... (С.Бабкин) (youtube.com/Сергей Бабкин)
Фанаты умилились такими искренними словами и от всей души поздравляют Сергея и Снежану с пополнением в семье.
Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)
Отметим, что Снежана воспитывает от предыдущего брака сына Артура и дочь Веселину от Сергея Бабкина. Имя малыша новоиспеченные родители пока держат в секрете, но обещают скоро поделиться с поклонниками.
Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)
Пара скрывала беременность Снежаны до 7-го месяца, зато потом с удовольствием делились нежными фото и историями.
Напомним, беременная Снежана Бабкина снялась в откровенной фотосессии с мужем. На некоторых кадрах она полностью обнажилась.
Ранее беременная Снежана Бабкина в купальнике растрогала сеть.Она также сравнила свое нынешнее самочувствие во время беременности с ощущениями, как на вулкане.