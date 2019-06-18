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"На старті": вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 13:15
"На старті": вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку
Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Дружина відомого музиканта ось-ось народить третю дитину

Дружина відомого українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана перебуває на останніх термінах вагітності - 33-річна танцівниця чекає третю дитину. Раніше пара розкрила, що це буде хлопчик і вони вже придумали ім'я, однак поки тримають його в секреті. Як раніше зізнавалася Сніжана, орієнтовна дата пологів - 21 червня, однак судячи з усього, вона вирішила перестрахуватися і вже вирушила в пологовий будинок.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравим і забавним фото, зробленим у дворі медичного закладу. На знімку одягнена у вільне червоне плаття Сніжана позує у великих керамічних чоботях, що стоять на газоні. Фото зробив коханий чоловік, який не забув теж попозувати на схожому кадрі.

&quot;На старті&quot;: вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

"Взула чоботи скороходи і вже на старті в Світле Майбутнє - СБ. бай @babkin_official", - прокоментувала вона.

Сергій опублікував майже таке ж фото з тим ж підписом.

&quot;На старті&quot;: вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Пізніше артистка виклала ще один знімок - вранці 18 червня, на якому зображена в салатовому домашньому платті, ніжно обіймаючи свій чималий животик. Сніжана побажала всім доброго ранку.

&quot;На старті&quot;: вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Останнім часом Сніжана з задоволенням ділилась в мережі ніжними "вагітними" фото і зізнавалася, що їй вже стало важко і хотілось б скоріше народити малюка. У подружжя вже підростають син Артур і дочка Веселина.

&quot;На старті&quot;: вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку&quot;На старті&quot;: вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинку

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

&quot;На старті&quot;: вагітна Сніжана Бабкіна показала фото з пологового будинкуФото: Сніжана і Сергій Бабині знялися у фотосесії перед народженням третьої дитини (jetsetter.ua)

Підписники бажають Бабкіній легких пологів і міцного здоров'я і з нетерпінням чекають новин.

  • Легких пологів і всього хорошого
  • Я бажаю Вам легких пологів і міцного здоров'я
  • Ця дівчинка принадність
  • Легких пологів! Ви прекрасне!!! Посилаю вам промені світла, добра і любові!)))) З нетерпінням чекаємо новин
  • Снежаночка, треті пологи найлегші! Перевірено! Удачі вам!
  • У Добрий шлях
  • Красивіші жінки немає
  • Смешнуля
  • Кльові черевики!
  • Креативні чобітки!
  • Смішні черевички
  • Тільки Бабині могли так придумати з чобітьми"
  • Легенів і спокійних пологів вам і здоров'я!!!!
 

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

Нагадаємо, вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком. На деяких кадрах вона повністю оголилася.

Раніше вагітна Сніжана Бабкіна в купальнику зворушила мережу. Вона також порівняла своє нинішнє самопочуття під час вагітності з відчуттями, як на вулкані.

Також Сергій Бабкін вразив спортивним фото з вагітною дружиною - зоряна пара займалась йогою.

Санта Дімопулос оголосила про другу вагітність і показала кругленький живіт В очікуванні дива: вагітна Сніжана Бабкіна знялася у відвертій фотосесії з чоловіком
Новини України Сергій БабкінбеременностьСнежана Бабкина
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