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Сергій Бабкін поділився мрією, яку здійснить в 2020 році

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.11.2019 - 12:29
Сергій Бабкін поділився мрією, яку здійснить в 2020 році
Сергій Бабкін (фото: прес-служба "Україна")

Новий 2020 рік буде насиченим у виконавця

Популярний український співак та актор Сергій Бабкін, який раніше розповів, де його дружина годує малюка грудьми, за лаштунками шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже ввечері 31 грудня, розповів, що вірить в магію чисел і яку мрію налаштований здійснити у високосний рік.

Музикант розповів, що не вірить у забобони, пов’язані з прикметами чи фазами місяця, але одна магія не залишає його байдужим:

"Звичайно, я не забобонний! Я не вірю в зростаючий чи інший місяць, можу піти стригтися, а потім мама говорить: "Що ж ти наробив? Зараз не можна!". А у мене такого немає! Я вірю в цифри, мені здається, цифри мають магічну силу! А 2020 – це дуже круто і дуже красиво", – розповів Сергій Бабкін журналістам каналу "Україна".

Високосний рік артиста не лякає, навіть навпаки – на 2020-ий Сергій Бабкін уже починає складати плани і озвучив журналістам першу велику мрію:

"Я хочу в рік 2020 випустити новий альбом і щоб він відклався в пам’яті – альбом "2020", а може, його так і назвати? До речі, вже навіть є кілька готових пісень для нього", – розповів артист за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!".

Сергій Бабкін поділився мрією, яку здійснить в 2020 році

Сергій Бабкін (фото: прес-служба "Україна")

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

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Новини України Сергій БабкінНовый год 2020
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