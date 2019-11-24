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Утеплилися! Бабкін показав, як потрібно зігрівати сім'ю в холоди (фото)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.11.2019 - 23:33
Утеплилися! Бабкін показав, як потрібно зігрівати сім'ю в холоди (фото)
Сергій та Сніжана Бабині з дітьми (Фото: instagram.com/babkin_official)

Сніжана Бабкіна з донькою розчулили "зимовим" нарядом

Сергій Бабкін показав "зимовий" знімок своєї дружини Сніжани і дочки Веселини, супроводивши кадр ніжними і чуттєвими рядками вірша. Відомий музикант продемонстрував, як потрібно утеплювати своїх самих близьких і дорогих людей, особливо в нинішні холоди. Співак опублікував кадр в своєму Instagram та зібрав масу захоплених відгуків.

Сніжана і теплому чорному пуховику і в рожевій шапці доповнює свій "полярний" образ масивними жовтими черевиками. А на дівчинці - теж в рожевому головному уборі - поверх курточки також чорне доросле пальто а-ля кожушок, який дитині на кілька розмірів завеликий. Явно з таткового плеча.

Утеплилися! Бабкін показав, як потрібно зігрівати сім'ю в холоди (фото)

Сніжана Бабкіна з донькою Веселиною (Фото: instagram.com/babkin_official)

"Девочки мои девочки
Оградили собой души стеночки
Окропили слезами девичьими
Укротили мое неприличие

Девочки мои девочки
Вензелечки на белой тарелочке
Платьечки, туфельки, бантики
Поделки, рисуночки, фантики

Девочки мои девочки
День без вас, словно кофе без пеночки
Вы стали моим обычаем
Религией, криками птичьими", - підписав артист фото.

Користувачі мережі захоплюються кадром та зазначають, що тато дійсно зніме з себе останню сорочку, щоб зігріти дитину. Також в коментарях визнають, що вірш дуже душевний.

  • Так по сучасному і круто про сімейні цінності!
  • Супер!
  • Неймовірно і дуже зворушливо;
  • Ах, який вірш!
  • Утеплилися!
  • Папа останню сорочку з себе зніме і дочці віддасть, аби тепло стало! Вірш пройняв до сліз як, власне, і вся ваша творчість, Сергію. Дякую за світло вашої душі! Воно гріє!..

Утеплилися! Бабкін показав, як потрібно зігрівати сім'ю в холоди (фото)

Скрін коментарів

Нагадаємо, раніше Сніжана Бабкіна показала романтичні фото з чоловіком з сімейного архіву.

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Новини України Сергій Бабкінновости шоу-бизнесаСнежана Бабкина
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