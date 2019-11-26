Сергей Бабкин поделился мечтой, которую осуществит в 2020 году

Сергей Бабкин (фото: пресс-служба "Украина")

Новый 2020 год будет у исполнителя насыщенным

Популярный украинский певец и актер Сергей Бабкин, который ранее рассказал, где его супруга кормит малыша грудью, за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, рассказал, что верит в магию чисел и какую мечту настроен осуществить в високосный год.

Музыкант рассказал, что не верит в суеверия, связанные с приметами или фазами луны, но одна магия не оставляет его равнодушным:

"Конечно, я не суеверный! Я не верю в растущий или убывающий месяц, могу пойти стричься, а потом мама говорит: "Что же ты наделал? Сейчас нельзя!". А у меня такого нет! Я верю цифры, мне кажется, цифры имеют магическую силу! А 2020 – это очень круто и очень красиво", – рассказал Сергей Бабкин журналистам канала "Украина".

Високосный год артиста не пугает, даже наоборот – на 2020-ый Сергей Бабкин уже начинает составлять планы и озвучил журналистам первую большую мечту:

"Я хочу в год 2020 выпустить новый альбом, чтобы он отложился в памяти – альбом "2020", а может, его так и назвать? Кстати, уже даже есть несколько готовых песен для него", – рассказал артист за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Сергей Бабкин (фото: пресс-служба "Украина")

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.