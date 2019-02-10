"Які лапочки": MONATIK показав рідкісне фото з синами

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Артист нечасто розповідає про сім'ю і майже ніколи не публікує кадри з ними

Популярний український артист MONATIK, який показав "бій" з Баланом на Голосі країни 9, є щасливим чоловіком і батьком двох синів. Виконавець воліє оберігати своїх близних від зайвої уваги, тому дуже рідко розповідає про них і майже не показує в соцмережах. Однак на цей раз Дмитро порадував шанувальників неймовірно зворушливим кадром з дітьми.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував милий спільний знімок з синами, на якому він сидить біля рояля, а малюки стоять поруч. Всі вони зняті зі спини - Монатік не хоче демонструвати обличчя малюків в мережі.

"Прекрасний недільний ранок.) Дописуємо альбом в шість рук. #MadeWithLoveAndRhythmВсем чудового дня! #МОЇ", - підписав фото артист.

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Шанувальники вилили справжню хвилю розчулення в коментарях до публікації, зазначивши, що ступінь милоти цього знімка просто зашкалює.

"Вауууу! Як мило, обожнюю такі фотографії і моменти";

"Ай, які класні Монатіки!";

"Як же ж це мило";

"Милість фото зашкалює. з нетерпінням чекаю нових творінь)) удачі вам";

"Які лапочки";

"Милота наймиліша боже так мило!!!!!";

"Маленькі Монатики";

"Багач!! Три Богатирі!";

"Яке ж офігенне фото!!!" - пишуть розчулені користувачі мережі.

Скріншот коментарів: (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше MONATIK показав рідкісне фото своєї дружини Ірини.

Ми також писали про те, що відомий український співак, ведучий проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками" MONATIK показав своїх підрослих дітей. Рідкісний сімейний знімок Монатік опублікував в честь Дня синів, який святкується 23 листопада.

Відео: РБК-Україна