"Які лапочки": MONATIK показав рідкісне фото з синами

Артист нечасто розповідає про сім'ю і майже ніколи не публікує кадри з ними
Популярний український артист MONATIK, який показав "бій" з Баланом на Голосі країни 9, є щасливим чоловіком і батьком двох синів. Виконавець воліє оберігати своїх близних від зайвої уваги, тому дуже рідко розповідає про них і майже не показує в соцмережах. Однак на цей раз Дмитро порадував шанувальників неймовірно зворушливим кадром з дітьми.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував милий спільний знімок з синами, на якому він сидить біля рояля, а малюки стоять поруч. Всі вони зняті зі спини - Монатік не хоче демонструвати обличчя малюків в мережі.
"Прекрасний недільний ранок.) Дописуємо альбом в шість рук. #MadeWithLoveAndRhythmВсем чудового дня! #МОЇ", - підписав фото артист.
Фото: (instagram.com/monatik_official)
Шанувальники вилили справжню хвилю розчулення в коментарях до публікації, зазначивши, що ступінь милоти цього знімка просто зашкалює.
"Вауууу! Як мило, обожнюю такі фотографії і моменти";
"Ай, які класні Монатіки!";
"Як же ж це мило";
"Милість фото зашкалює. з нетерпінням чекаю нових творінь)) удачі вам";
"Які лапочки";
"Милота наймиліша боже так мило!!!!!";
"Маленькі Монатики";
"Багач!! Три Богатирі!";
"Яке ж офігенне фото!!!" - пишуть розчулені користувачі мережі.
Скріншот коментарів: (instagram.com/monatik_official)
Нагадаємо, раніше MONATIK показав рідкісне фото своєї дружини Ірини.
Ми також писали про те, що відомий український співак, ведучий проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками" MONATIK показав своїх підрослих дітей. Рідкісний сімейний знімок Монатік опублікував в честь Дня синів, який святкується 23 листопада.
Відео: РБК-Україна