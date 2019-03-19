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Заспіваю на весіллі: MONATIK заговорив про стосунки Кароль і Балана

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2019 - 14:54

Відео: YouTube/Люкс Фм

Відомий український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік вирішив відкрити завісу таємниці над відносинами суддів і колег по шоу "Голос країни 9", Тіни Кароль і Дана Балана. З ефіру в ефір ці двоє майстерно підігрівають чутки про свій роман, а молдавський артист не упускає можливості озвучити на адресу поп-діви комплімент, тому часто змушує її соромитися. У відвертому інтерв'ю для програми "Слава+" на YouTube Дмитро розповів, чи правда між зірками існує щира симпатія.

Відповідаючи на запитання ведучого Слави Дьоміна про те, як він може прокоментувати неприховану цікавість Дана Балана до Тіни Кароль, Монатік заявив, що вважає такий прояв почуттів нормальним.

"Тіна Кароль – красива, талановита жінка. Дан Балан – неодружений хлопець. Чому йому не проявляти відкриту симпатію? Вони прямо зовсім поруч. Це нормально", - заявив Дмитро.

Заспіваю на весіллі: MONATIK заговорив про стосунки Кароль і Балана

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/goloskrainy_official)

Крім того, музикант зазначив, що не має нічого проти публічного яскравого прояву почуттів.

"Це їхня справа. Якщо їм так добре, то будь ласка", - сказав демократичний у своїх поглядах артист.

Також він зазначив, що з величезним задоволенням заспіває на весіллі своїх колег.

Нагадаємо, що MONATIK, який рідко балує мережу сімейними фото, показав знімок в компанії синів. Співак та хлопчики зображені біля фортепіано.

Раніше Дан Балан і Потап посварилися на очах у глядачів під час "вокальних боїв" на шоу "Голос країни 9".

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