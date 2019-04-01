Мої 33: MONATIK склав сам собі вірш і зустрів день народження у Варшаві (відео)

Співак не втрачає почуття гумору в будь-яких ситуаціях
Діма Монатік святкує сьогодні, 1 квітня, свій день народження – мегапопулярному українському співакові виповнилося 33 роки. При цьому стало відомо, що навіть під час свого свята Монатік не відпочиває. Так, співак вирушив до Варшави, де в одному з клубів відбувся його концерт.
При цьому на своїй instagram-сторінці Монатік опубликова коротке відео по прибуттю до Варшави, в якому зачитав швидко придуманий вірш про свої насичені робочі будні.
"Я так люблю такой Ритм, когда все успеваешь едва... Вот "последняя" рифма в мои 32...!" – каже виконавець.
Відео: instagram.com/monatik_official
Звичайно ж, фани і підписники Монатіка не пройшли мимо, залишивши сотні привітань:
"А яке сьогодні свято? Вітаємо талановитого MONATIK з Днем народження! Бажаємо нестримної енергії, шалених емоцій і творчих перемог", - вітає проект Голос країни, членом журі якого є співак.
Діма Монатік (фото: instagram.com/goloskrainy_official)
У мережі відвідувачі недавнього виступу MONATIK у Варшаві також поспішили опублікувати фото.
"Дякую за крутий концерт і незабутні емоції! З Днем народження, Діма!" – пише користувач під ніком sunivanna.
Фото: instagram.com/sunivanna
"#ТОЙ #ХТО #КРУЖЛЯЄ!!! #MONATIK" – пише yanalevchenko.
Фото: instagram.com/yanalevchenko9
Зазначимо, Діма Монатік народився 1 квітня 1986 року в Луцьку. З дитинства захоплювався танцями, напрямком брейк-данс. Власне, особливо популярним Діма став після участі у шоу "Танцюют всі" в 2010 році, а також у першому сезоні X-Фактора.
Цікаво, що до цього Монатік пробував свої сили в проекті "Фабрика зірок 2", однак далі кастингу не пройшов. І все ж Наталя Могилевська (виступала на той момент продюсером шоу) запросила Монатіка у свій балет.
Нагадаємо, раніше MONATIK заговорив про стосунки Кароль і Балана.
Також MONATIK, який рідко балує мережу сімейними фото, показав знімок в компанії синів. Співак та хлопчики зображені у фортепіано.
Раніше Дан Балан і Потап посварилися на очах у глядачів під час вокальних боїв" на шоу "Голос країни 9".