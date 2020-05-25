Сім'я - де тепло і затишно: дружина Влада Ями зворушила трепетними фото з коханим

Ліліана вважає, що погода в домі залежить від жінки
Влад Яма проводить карантин з дружиною Ліліаною і синочком Леоном. Нещодавно зоряний хорегограф і суддя Танців з зірками розповів, що у них виникали деякі труднощі на самоізоляції, проте вони успішно з ними впоралися і лише зміцнили свої відносини. Дружина з ним повністю згодна, більше того, вона вважає, що сімейна гармонія багато в чому залежить саме від жінки.
На своїй сторінці в Instagram Ліліана опублікувала трепетну серію чорно-білих кадрів з коханим чоловіком, на яких пара ніжно обіймає один одного. Вона розкрила, що для неї значить сім'я, а також ключ до успіху у відносинах з чоловіком.
"Сім'я - це де тепло і затишно. Де тебе зрозуміють, завжди допоможуть і підтримають. Головне - розгледіти правильного партнера по життю і не поспішати в цій справі, як на мене. А погода і температура вдому вже залежить від самої жінки, її прийняття та любові себе. Так що перш ніж вимагати від партнера, починайте з себе. Ключ до успіху - робота над собою", - поділилася дружина Ями.
Фото: Ліліана і Влад Яма (instagram.com/liliya_yama)
Влад не залишився осторонь і тут же відреагував на публікацію коханої.
"Давай вже обніматися швидше!!!" - написав хореограф в коментарях.
Фолловери також не пройшли повз і засипали пару розчуленими відгуками.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином Леоном.
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Автор: Марина Настевіч