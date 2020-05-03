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Шрек красунчик: "позеленілий" Влад Яма вразив новим образом на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2020 - 17:28
Шрек красунчик: "позеленілий" Влад Яма вразив новим образом на карантині
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф з гумором зазначив, що знайшов нові плюси в самоізоляції

Влад Яма з коханою дружиною Ліліаною і сином Леоном проводить карантин на дачі - сімейство розважається веселими спільними танцями, не забуваючи і про тренування. Хореграф з дружиною примудрилися навіть знятися у фотосесії, при цьому фотограф був в сотнях кілометрів від них і робив все віддалено по мережі. Пара раніше зізнавалася, що самоізоляція навіть дещо зміцнила їхні стосунки і вони стали краще розуміти один одного. На свіжому фото в своєму Instagram Влад постав у несподіваному образі і показав плюси карантину.

На знімку крупним планом знято обличчя Ями, при цьому він наніс на ніс, лоб і щоки маску з зеленої глини і пронизливо дивиться в об'єктив. Неймовірно милим акцентом фото є ручка його сина Леона, яку малюк поклав батькові на шию.

"Знаходимо плюси в карантині", - прокоментував кадр зірковий хореограф.

Шрек красунчик: &quot;позеленілий&quot; Влад Яма вразив новим образом на карантині

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники оцінили перетворення Влада і порівняли його зі Шреком і Фантомасом, також багатьох зворушила дитяча рука, що потрапила в кадр.

  • А долонька то походу дитяча.
  • Найкраще на фотці вийшла ваша рука) Відразу видно, що чоловік гойдається
  • Молодець, дбайливий актор! Знає,що завжди потрібно чудово виглядати!!!
  • Знайоме зелене обличчя
  • Аватар по-українськи))
  • Фантомас
  • Шрек красунчик
  • Ви мене налякали, плюс так плюс
  • Ух ти
  • Влад, помітно що твоя дружина не тільки стежить за собою
  • Шиииикарно
  • Правильно!!! Для чоловіків маски теж корисні
  • Халк маска
  • Красень який
  • Прикольно вийшло!)))
  • Тато-халк)

Шрек красунчик: &quot;позеленілий&quot; Влад Яма вразив новим образом на карантиніШрек красунчик: &quot;позеленілий&quot; Влад Яма вразив новим образом на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, що Влад Яма поділився чуттєвим фотосетом з дружиною у ванній.

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