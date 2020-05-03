Шрек красунчик: "позеленілий" Влад Яма вразив новим образом на карантині

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф з гумором зазначив, що знайшов нові плюси в самоізоляції

Влад Яма з коханою дружиною Ліліаною і сином Леоном проводить карантин на дачі - сімейство розважається веселими спільними танцями, не забуваючи і про тренування. Хореграф з дружиною примудрилися навіть знятися у фотосесії, при цьому фотограф був в сотнях кілометрів від них і робив все віддалено по мережі. Пара раніше зізнавалася, що самоізоляція навіть дещо зміцнила їхні стосунки і вони стали краще розуміти один одного. На свіжому фото в своєму Instagram Влад постав у несподіваному образі і показав плюси карантину.

На знімку крупним планом знято обличчя Ями, при цьому він наніс на ніс, лоб і щоки маску з зеленої глини і пронизливо дивиться в об'єктив. Неймовірно милим акцентом фото є ручка його сина Леона, яку малюк поклав батькові на шию.

"Знаходимо плюси в карантині", - прокоментував кадр зірковий хореограф.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Шанувальники оцінили перетворення Влада і порівняли його зі Шреком і Фантомасом, також багатьох зворушила дитяча рука, що потрапила в кадр.

А долонька то походу дитяча.

Найкраще на фотці вийшла ваша рука) Відразу видно, що чоловік гойдається

Молодець, дбайливий актор! Знає,що завжди потрібно чудово виглядати!!!

Знайоме зелене обличчя

Аватар по-українськи))

Фантомас

Шрек красунчик

Ви мене налякали, плюс так плюс

Ух ти

Влад, помітно що твоя дружина не тільки стежить за собою

Шиииикарно

Правильно!!! Для чоловіків маски теж корисні

Халк маска

Красень який

Прикольно вийшло!)))

Тато-халк)

Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)

Нагадаємо, що Влад Яма поділився чуттєвим фотосетом з дружиною у ванній.