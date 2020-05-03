Шрек красунчик: "позеленілий" Влад Яма вразив новим образом на карантині

Хореограф з гумором зазначив, що знайшов нові плюси в самоізоляції
Влад Яма з коханою дружиною Ліліаною і сином Леоном проводить карантин на дачі - сімейство розважається веселими спільними танцями, не забуваючи і про тренування. Хореграф з дружиною примудрилися навіть знятися у фотосесії, при цьому фотограф був в сотнях кілометрів від них і робив все віддалено по мережі. Пара раніше зізнавалася, що самоізоляція навіть дещо зміцнила їхні стосунки і вони стали краще розуміти один одного. На свіжому фото в своєму Instagram Влад постав у несподіваному образі і показав плюси карантину.
На знімку крупним планом знято обличчя Ями, при цьому він наніс на ніс, лоб і щоки маску з зеленої глини і пронизливо дивиться в об'єктив. Неймовірно милим акцентом фото є ручка його сина Леона, яку малюк поклав батькові на шию.
"Знаходимо плюси в карантині", - прокоментував кадр зірковий хореограф.
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Шанувальники оцінили перетворення Влада і порівняли його зі Шреком і Фантомасом, також багатьох зворушила дитяча рука, що потрапила в кадр.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, що Влад Яма поділився чуттєвим фотосетом з дружиною у ванній.