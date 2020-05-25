Семья - где тепло и уютно: жена Влада Ямы умилила трепетными фото с любимым

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Лилиана считает, что погода в доме зависит от женщины

Влад Яма проводит карантин с женой Лилианой и сыночком Леоном. Недавно звездный хорегограф и судья Танцев со звездами рассказал, что у них возникали некоторые трудности на самоизоляции, однако они успешно с ними справились и лишь укрепили свои отношения. Супруга с ним полностью согласна, более того, она считает, что семейная гармония во многом зависит именно от женщины.

На своей странице в Instagram Лилиана опубликовала трепетную серию черно-белых кадров с любимым мужем, на которых пара нежно обнимает друг друга. Она раскрыла, что для нее значит семья, а также ключ к успеху в отношениях с мужем.

"Семья - это где тепло и уютно. Где тебя поймут, помогут и всегда поддержат. Главное - разглядеть правильного партнёра по жизни и не спешить в этом деле, как по мне. А погода и температура дома уже зависит от самой женщины, её принятии и любви себя. Так что прежде чем требовать с партнёра, начинайте с себя. Ключ к успеху - работа над собой", - поделилась супруга Ямы.

Фото: Лилиана и Влад Яма (instagram.com/liliya_yama)

Влад не остался в стороне и тут же отреагировал на публикацию любимой.

"Давай уже обниматься скорее!!!" - написал хореограф в комментариях.

Фолловеры также не прошли мимо и засыпали пару умиленными отзывами.

Вы очень красивая пара

Вы прекрасны

Красивая пара

Как же мне нравится ваша пара

Обожнюю Вас!

Таки да! Вы самая теплая милая красивая и очень уютная СЕМЬЯ!!!

Які щирі і добрі усмішки.Так згідна від жінки багато залежить, але від чоловіка не менше

Какая вы пара мимишная

Це неймовірна пара

Милота

Позитивчики. От яке воно- просте людське щастя. Любов, повага та взаєморозуміння. На Вас Приємно і дивитися і слухати і читати

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Влад Яма умилил пронзительным фото с сыном Леоном.

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Автор: Марина Настевич