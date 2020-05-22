ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це і є щастя: Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.05.2020 - 13:56
Це і є щастя: Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф розповів про найбільш важливі слова від сина

Влад Яма довго ховав 4-річного сина Леона від сторонных очей і не хотів показувати його обличчя. Лише нещодавно він опублікував малюка в повний зріст, в профіль, а шанувальники змогли розглянути хлопчика. На фото дружина хореографа Ліліана цілує синочка. Швидше за все, знімок був приурочений до дня народження хлопчика, адже Влад кілька років приховував факт його появи на свыт і не ділився подробицями про нього. Так, суддя "Танців з зірками" порадував шанувальників ще одним знімком – чорно-білим кадром з Леоном.

На знімку можна побачити тільки маленькі ручки хлопчика, які обіймають батька за шию. На селфі частково потрапили обличчя і шия Влада. Кадр вийшов оригінальним та атмосферним.

"Що може бути краще для початку дня, ніж слова сина: "Тату, я люблю тебе", - поцікавився хореограф.

Це і є щастя: Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином

Фото: Влад Яма з сином (instagram.com/vladyama_official)

Підписники Влада були зворушені до глибини душі словами синочка і милим кадром.

  • Це і є щастя
  • О, Боже, це так мило
  • Кращого немає, і це розуміють тільки справжні Тата!
  • Головне щоб ці слова він не соромився говорити і в 20 років
  • Згоден, це найпрекрасніше, що може бути для батька! По собі знаю! Це і є щастя
  • Ці слова гріють душу
  • Так, це найкращі слова

Скріншот коментарів

Раніше Влад Яма розповів про несподівану пропозицію від співачки Наталії Могилевської, а також відповів на запитання, чи хотіла вона стосунків з ним. Він також зробив інтимне признание про дружину Ліліану.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Влад Яма
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся