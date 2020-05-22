Це і є щастя: Влад Яма розчулив пронизливим фото з сином

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф розповів про найбільш важливі слова від сина

Влад Яма довго ховав 4-річного сина Леона від сторонных очей і не хотів показувати його обличчя. Лише нещодавно він опублікував малюка в повний зріст, в профіль, а шанувальники змогли розглянути хлопчика. На фото дружина хореографа Ліліана цілує синочка. Швидше за все, знімок був приурочений до дня народження хлопчика, адже Влад кілька років приховував факт його появи на свыт і не ділився подробицями про нього. Так, суддя "Танців з зірками" порадував шанувальників ще одним знімком – чорно-білим кадром з Леоном.

На знімку можна побачити тільки маленькі ручки хлопчика, які обіймають батька за шию. На селфі частково потрапили обличчя і шия Влада. Кадр вийшов оригінальним та атмосферним.

"Що може бути краще для початку дня, ніж слова сина: "Тату, я люблю тебе", - поцікавився хореограф.

Фото: Влад Яма з сином (instagram.com/vladyama_official)

Підписники Влада були зворушені до глибини душі словами синочка і милим кадром.

Це і є щастя

О, Боже, це так мило

Кращого немає, і це розуміють тільки справжні Тата!

Головне щоб ці слова він не соромився говорити і в 20 років

Згоден, це найпрекрасніше, що може бути для батька! По собі знаю! Це і є щастя

Ці слова гріють душу

Так, це найкращі слова

Скріншот коментарів

Раніше Влад Яма розповів про несподівану пропозицію від співачки Наталії Могилевської, а також відповів на запитання, чи хотіла вона стосунків з ним. Він також зробив інтимне признание про дружину Ліліану.

Автор: Аня Бойчук