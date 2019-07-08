"Це було не зі мною": Влад Топалов показав перше фото свого вишуканого весільного образу

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Топалов зворушливо звернувся до усіх причетних до весілля

Влад Топалов вирішив нарешті потроху задовольняти, без перебільшення, багатотисячні запити шанувальників. Так, Тодоренко і Топалова з перших же годин весілля шанувальники просять показати фото з свята. Проте зоряна пара поки мовчить, публікуючи лише короткі відео зі своєї весільної подорожі в Греції. Можливо, пара просто все ще чекає професійні фото.

Першим "фотомовчання" порушив Топалов. Так, на своїй instagram-сторінці музикант опублікував знімок, на якому він позує у весільному костюмі.

На Топалові – класичний білий піджак, така ж біла сорочка, а також чорні штани. Дуже стильно виглядають інші "вкраплення чорного" у образі у вигляді чорного метелика і хусточки. З аксесуарів – тільки наручний годинник.

На фото Влад дивиться кудись убік. При цьому сидить а масивному кріслі-стільці, підлокітники якого декоровані мордами львів. Швидше за все, фото було зроблено на віллі в Сорренто, де і пройшло пишне весілля.

Весільний образ Влада Топалова (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Також своє фото музикант супроводив дуже великим постом, у якому вирішив висловити подяку всім причетним до організації свята. До речі, відомо, що організацією весілля займалося агентство сестри Топалова - Аліни.

"З чого ж почати... стільки слів і емоцій. Я б хотів сказати спасибі тим, хто зробив цю мрію реальністю. Я не перестану повторювати, що я (в даному випадку ми) лише верхівка айсберга! Отже. Звичайно, дякую моїй дружині, ти була абсолютною королевою балу! Спасибі моїй сестрі Аліні. Неможливо передати обсяг роботи, який вони зробили за півтора місяця! Аліночка, дякую тобі, рідна! Ти заслуговуєш окремого поста. Інакше всіх не вмістити сюди)", - пише Топалова.

Далі Влад перерахував по можливості всіх-всіх, хто займався організацією його весілля в Італії. Топалов згадав і флориста, і не забув про відеографів і операторів.

"Окремих слів заслуговує мій друг @maks_markevich! Я сміявся до сліз! Ти - найкращий ведучий для цього свята! Кращий! Я не сумнівався ні на секунду! Ти - єдине, у чому я був упевнений на 100% з перших секунд планування!" - пише музикант.

Не забув він і про гостей, звісно ж!

"Спасибі кожному гостю за те, що з першої і до останньої хвилини були з нами, всі 3 дні, і зробили ці дні незабутніми!.. Звичайно ж, наші батьки! Спасибі вам, за нас! Спасибі всім вам! Ми просто ще під враженням, я подумки ще там. Є туга, є вже ностальгія. Є відчуття, що це було не зі мною. Все чекаю, що я прокинуся і цього сну ніби ніколи і не було... а він був!" - підсумував Влад Топалов.

Нагадаємо, раніше Тодоренко і Топалов розсмішили мережу "дурненьким" фото. Регіна опублікувала веселе фото, зроблене ще в Сорренто.

Як повідомлялося раніше, на весіллі Регіни Тодоренко і Влада Топалова побувала також і Леся Нікітюк. Вона навіть зловила стильний букет нареченої і захопила своїм образом в короткій сукні.