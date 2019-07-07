"Відчула себе всемогутньою": Регіна Тодоренко зробила несподіване зізнання про своє життя

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча показала, як відпочиває у Греції

Регіна Тодоренко і Влад Топалов відразу після пишного весілля в Італії, яке тривала цілих три дні, відправилися на відпочинок до Греції. Молодята також взяли з собою 7-місячного сина Михайла. Пара насолоджується сонцем і купанням в басейні, але все виявилося не так райдужно, як на яскравих кадрах. Регіна поскаржилася шанувальникам в Instagram на активні будні молодої мами, але тут же повідомила, що їй подобається жити в стрімкому насиченому ритмі.

Ведуча позує в легкій атласній сукню відтінку мокко, капелюшку-канатье і зовсім без косметики. Вона красується на фоні басейну і пальм.

"Друзі, на цьому фото у мене очі в купу, а як ви хотіли?! Саме так виглядає мати 7-місячного хлопця, яка вважає себе всемогутньою, типу за сином придивилась, чоловікові догодила, встигла попрацювати і зіграти весілля. Не виключаю, що можна і по-іншому, але я звикла жити в такому темпоритмі. Досвідчені батьки, відповідайте, як ви розслабляєтеся? Мені поки допомагає пляж, море, смачна їжа!" - зізналася Регіна.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники зірки почали ділитися з нею своїми таємницями релаксу, а також не упустили можливості похвалити діяльну і енергійну молоду маму.

"Красуня", "Ви гіперактивна. Я Вами захоплююсь!", "Ти красуня! Будь щаслива", "Регіна, захоплююся тобою! Хочу брати з тебе приклад", "Захоплююся вами, така тендітна, але при цьому всюди встигаєте і така успішна! Беру приклад з вас!", "Ти героїня, Регіна", - захоплювалися ведучою коментатори.

Скріншот коментарів

У сторіз Регіна показала, як її чоловік грається в басейні з сином, поки вона розслаблюється і плаває в своє задоволення.

"Ось він, ідеальний ранок! Мати відмокає, батько - на чергуванні", - з гумором прокоментувала вона картину сімейної ідилії.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов з сином в Греції (фото: instagram.com/reginatodorenko)

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