Велика італійська сім'я: Влад Топалов зворушив ефектним кадром з весілля

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (Фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Музикант поділився унікальним коротким відео в оточенні гостей на власному весіллі

Регіна Тодоренко і Влад Топалов 3 червня відгуляли розкішне весілля в італійському Сорренто. Свято тривало три дні, а всі гості мусили дотримуватися заздалегідь встановленого дрес-коду. Торжество пройшло в одному з найкрасивіших місць Італії – на віллі Астор. Звичайно, весілля влетіла молодятам в копієчку, зате вона була по-справжньому романтичною. Влад вирішила показати унікальний кадр із урочистості в Instagram.

У короткому ролику наречений з нареченою сидять в центрі композиції прямо на траві, а за їх спиною гості у білих вбраннях сміються і підкидають вгору капелюхи. Декораціями для спільного фото стала мальовнича локація, що буквально тоне в зелені.

"Наша велика, Італійська родина!" – влучно і лаконічно підписав кадр Влад.

Шанувальники пари написали чимало компліментів на адресу молодят і їх гостей, а також поцікавилися, чому в об'єктив оператора не потрапив син Регіни і Влада – 7-місячний Михайло, який також був присутній на весіллі батьків.

"Супер фото, А де маленький?", "А де ж самий головний гість?", "Дружно, Ви класні, Яка краса!", "Пощастило тобі з Регіною. Разом з нею новими, яскравими, гарними фарбами заграв. Краще став, на мій погляд", "На це можна дивитися нескінченно!", "Які ж ви класні! Молодці! Щастя, любові, сімейного благополуччя вам!" - залишали теплі побажання коментатори.

Скриншшот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Влад Топалов поділився фото свого елегантного весільного вбрання. Він звернувся до всіх причетних до організації весілля і гостям, подякувавши їм за участь.

Зараз Регіна Тодоренко з Владом Топаловим і сином Михайлом відпочивають в Греції. Ведуча розповіла про свої способи релаксу, а також поділилася роздумами про шалений ритм життя молодої та енергійної мами.