Як же це мило: Юрій Горбунов показав активну прогулянку з синочком

Юрій Горбунов вирішив провести вихідний день разом з сином
Відомий телеведучий Юрій Горбунов, який нещодавно літав до Одеси разом з Лілією Ребрик, поділився з шанувальниками новою фотографією зі свого активного відпочинку з сином. Сімейний знімок щасливий батько опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Варто зазначити, що Горбунов є зразковим сім'янином, який весь свій вільний час намагається проводити разом зі свого дружиною Катею Осадчою і сином.
На фото Горбунов керує велосипедом, а на задньому дитячому сидінні знаходиться його дворічний син Іван.
Горбунов показав прогулянку на велосипеді з сином (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Два голоси! Дорослий та Дитячий", - підписав фотографію телеведучий.
Користувачі мережі також прокоментували фото Горбунова.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк на зйомках телевізійної програми "Хто проти блондинок". Горбунов показав фотографії, на яких він у піжамі і халаті позує з довгоногою Никитюк. При цьому на одному фото він тримає телеведучу за ногу.
Раніше повідомлялося про те, що Катя Осадча та Юрій Горбунов вразили стилем і елегантністю у Відні. Осадча одягла гарну сукню, а Горбунов - чорний смокінг.