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Сімейний Новий рік: Вікторія Бекхем поділилася зворушливими фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.01.2019 - 13:44
Сімейний Новий рік: Вікторія Бекхем поділилася зворушливими фото
Фото: Вікторія Бекхем (instagram.com/victoriabeckham)

Зіркова пара відсвяткувала Новий рік вдома з дітьми

На хвилі регулярно виникаючих чуток про їх розставання Вікторія та Девід Бекхеми продемонстрували, що вони все ще одна любляча сім'я. У своїх Instagram-акаунтах зіркове подружжя показало, як відзначило Новий рік - саме в колі сім'ї, в повному складі.

Вікторія поділилася зворушливим знімком з донькою Харпер - семирічна дівчинка ніжно обіймає маму, яка тримає в руці бокал вина.

Для вечірки співачка і дизайнер вибрала чорне вбрання з глибоким декольте, а дівчинка була в жовтому платті з прозорою накидкою на плечах. На пальцях Харпер можна розглянути манікюр в чорному кольорі - вона явно зростає вся в маму.

Сімейний Новий рік: Вікторія Бекхем поділилася зворушливими фото

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

На іншому фото Вікі зображена з усією родиною - чоловіком Девідом, донькою і синами Брукліном, Ромео і Крузом. Мама з дітьми сидять в обнімку на дивані, а батько сімейства розташувався за його спинкою. Це ж фото опублікував на своїй сторінці і Девід.

Сімейний Новий рік: Вікторія Бекхем поділилася зворушливими фото

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Зіркова пара привітала своїх прихильників зі святом.

"Щасливого Нового року! Безліч поцілунків від усіх нас! Я люблю вас", - написала Вікторія.

Раніше ми повідомляли, що Девід Бекхем розповів про різдвяні традиції в сім'ї. Він зізнався, що Різдво для нього — це суто сімейне свято, коли всі близькі збираються за одним столом.

Крім того, ми нещодавно писали про те, що син Девіда і Вікторії Бекхем – Бруклін, можливо знаходиться у відносинах з моделлю Ханною Крос. Журналісти помітили пару, коли вони разом залишали фешн-вечірку в Лондоні.

До речі, Вікторія Бекхем підтвердила статус однієї з найбільш стильних знаменитостей. Вона показала знімок, на якому була одягнена в сукню головного кольору 2019 року — живий корал.

Привітання з Новим роком від Насті Каменських video.rbc.ua)

 

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