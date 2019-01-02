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Семейный Новый год: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.01.2019 - 13:44
Семейный Новый год: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото
Фото: Виктория Бекхэм (instagram.com/victoriabeckham)

Звездная пара отпраздновала Новый год дома с детьми

На волне регулярно возникающих слухов об их расставании Виктория и Дэвид Бекхэмы продемонстрировали, что они все еще одна любящая семья. В своих Instagram-аккаунтах звездные супруги показали, как отметили Новый год - именно в кругу семьи, в полном составе.

Виктория поделилась трогательным снимком с дочкой Харпер - семилетняя малышка нежно обнимает маму, которая держит в руке бокал вина.

Для вечеринки певица и дизайнер выбрала черный наряд с глубоким декольте, девочка же была в желтом платье с прозрачной накидкой на плечах. На пальцах Харпер можно рассмотреть маникюр в черном цвете - она явно растет вся в маму.

Семейный Новый год: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

На другом фото Вики запечатлена со всей семьей - мужем Дэвидом, дочкой и сыновьями Бруклином, Ромео и Крузом. Мама с детьми в обнимку сидят на диване, а отец семейства расположился за его спинкой. Это же фото опубликовал на своей странице и Дэвид.

Семейный Новый год: Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Звездная пара поздравила своих поклонников с праздником.

"Счастливого Нового года! Множество поцелуев от всех нас! Я люблю вас", - написала Виктория.

Ранее мы сообщали, что Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях в своей семье. Он признался, что Рождество для него — это исключительно семейный праздник, когда все близкие собираются за одним столом.

Кроме того, мы недавно писали о том, что сын Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклин, возможно состоит в отношениях с моделью Ханной Кросс. Журналисты заметили пару, когда они вместе покидали фэшн-вечеринку в Лондоне.

Кстати, Виктория Бекхэм подтвердила статус одной из самых стильных знаменитостей. Она показала снимок, на котором была одета в платье главного цвета 2019 года — живой коралл.  

Поздравление с Новым годом от Насти Каменских (video.rbc.ua)

 

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