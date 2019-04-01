У кросівках Аладдіна: Наталія Водянова захопила "казковим" образом

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель все ще під враженням від Катару

Останні кілька днів були дуже насиченими для супермоделі і філантропа Наталії Водянової. Спочатку вона вирушила на відкриття Національного музею Катару, потім виступила членом журі престижного конкурсу Fashion Trust Arabia. А після втілила свою давню мрію – влаштувала в Досі благодійний вечір Love Ball Arabia, покликаний зібрати кошти відразу для двох фондів: "Оголені серця", а також "Аль-Шафалла" – катарський фонд для дітей з особливостями розвитку.

Весь цей калейдоскоп подій супроводжувався зміною вбрання, локацій, масою зустрічей і емоцій. Шанувальники невпинно отримували від моделі гарячі новини і буквально не встигали стежити за її пересуванням. Але схоже, арабські "канікули" Наталії підійшли до кінця. Кілька годин тому вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті нове фото, написавши: "Все ще в казковому режимі. Катар, ти був мрією...".

Стильна Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

На знімку 37-річна модель, ніби сіла перепочити на підлозі арабського кафе, виглядає щасливою і задоволеною. Одягнена в білу сорочку, спортивні штани відтінки хакі з замками і незвичайні зелені кросівки з загостреними носками, що нагадують взуття Аладдіна, від Loewe.

Оригінальні кросівки Loewe

Доповнили стріт-стайл красуні великі окуляри, сумка з довгою ручкою від Christian Dior і браслет з дорогоцінними каменями від Chopard. Зрозуміло, саме кросівки викликали найсильніші емоції у фоловерів знаменитої красуні. Цю модель сезону весна-літо 2018, представлену в колекції бренду на Паризькому тижні моди в 2017-му році, Наталія спеціально підібрала для своєї арабської поїздки і вже показувала в сторіз.

Вона як не можна краще передає казкову атмосферу цієї країни, викликаючи асоціації з взуттям знаменитого казкового персонажа Аладдіна. "Шалені кроси", "Кросівки", "Взуття – неймовірна. Незвично. Приголомшливо", "О, чудовий схід! класні алладины", "Наталя, який бренд кросівок?", Кроси вогонь", – не втомлюються захоплюватися численні передплатники Наталії. І потрібно визнати, з ними Наталя дійсно потрапила в точку.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем в Катарі показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі.