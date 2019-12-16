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Як таке можливо? Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні потрапила в модний конфуз

Lite » Мода 16.12.2019 - 16:24
Як таке можливо? Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні потрапила в модний конфуз
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна і в такій ситуації не втрачає почуття гумору і самовладання

Маша Єфросиніна продовжує підкорювати образами з "марафону світських заходів". Раніше Маша з'явилася в оригінальному образі, надівши шкарпетки з черевиками. Українська телеведуча і блогер ледь не щодня публікує оновлення в соцмережах з різних столичних подій. Як завжди, окремої уваги заслуговують стильні аутфіти ведучої. Новий вихід красуні пройшов під трендовим "сузір'ям шкіри".

Зазначимо, що вбрання з еко-шкіри - must have 2019 року, який напевно перекочує також у наступні сезони. У кожної поважаючої себе модниці в гардеробі повинно знайтися місце для вбрання зі шкіри. При цьому бажано чорного кольору. Адже total black - ще один безпрограшний тренд цього року.

Єфросиніна вміло продемонструвала відразу два цих тренда. Телеведуча з'явилася на черговому модному заході, який пройшов днями в Києві. Для виходу в світ Маша обрала комбінезон з шортами-кюлотами, а також довгими рукавами. Комбінезон повністю чорного кольору зроблений зі штучної шкіри. Образ доповнює ще один яскравий елемент - високі білосніжні чоботи. З аксесуарів - чорна сумка. Довге волосся ведуча зібрала в кінський хвіст.

Цікаво, що на захід в точно такому ж образі прийшла інша гостя. Однак Єфросиніна не розгубилася.

“Що робити, коли потрапив у #DoubleTrouble? Правильно, веселитися", - підписала фото Маша.

Як таке можливо? Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні потрапила в модний конфуз

Як таке можливо? Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні потрапила в модний конфуз

Стильна Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники Єфросиніної поспішили прокоментувати її новий образ:

  • "Я думала це не можливо) Маша, приголомшливий наряд"
  • “Блін, а як таке можливо?? Прям тотал лук!"
  • “Нічого собі! Прям і модель чобіт така ж) тільки відтінок трішки інший"
  • "Классс, але Ваш комбінезон трішки кращий, без гумки та кишеньки - мені більш довподоби"
  • "Ви просто вогонь в цьому прикиді)"
  • "Ось що значить бути в тренді"

Як таке можливо? Маша Єфросиніна у шкіряному вбранні потрапила в модний конфуз

Скріншот коментарів: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Єфросиніна розповіла про похід з сином до поліцейських.

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