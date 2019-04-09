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Сімейна ідилія: Кім Кардашян умилила шанувальників фото з сестрою і дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2019 - 13:58
Сімейна ідилія: Кім Кардашян умилила шанувальників фото з сестрою і дітьми
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Знамениті мами відвели дочок у школу

Тільки ми звикнемо до ультрасексуальних нарядів, провокаційних рекламних кампаній та інших скандальних новин від Кім, як вона перемикається на іншу свою іпостась – ідеальної матері. І тут вона так само безудержна, як і в інших своїх проявах. Кім обожнює дітей, і пости з ними завжди виходять теплими, сімейними і затишними.

Таким знімком вона і порадувала шанувальників на днях. На фото знаменита красуня позує з 5-річною донькою Норт, старшою сестрою Кортні і її дочкою – 6-річної Пенелопою. Судячи з усього, дівчаткам знову пора на навчання, та зіркові мами супроводжують їх до школи (поки що вони обидві навчаються в підготовчих класах).

Бо як Кім написала: "Весняні канікули закінчилися".

Кім Кардашьян з донькою

Кім Кардашьян з дочкою і сестрою (фото: instagram.com/kimkardashian)

Для такого буденного, але приємного для кожної мами ритуалу, Кім вибрала дуже простий лук: на ній надітий світшот, чорні легінси і кросівки, волосся розпущене. Кортні одягнена так само: досить скромно і по-спортивному. Вбрання ж дівчаток викликали справжню бурю обговорень. А саме взуття, яка доповнила шкільну форму – картаті спідниці і темно-сині футболки маляток. На ногах Норт красуються білі "конверси", які пройшли "контроль" у користувачів мережі.

А ось туфлі від Gucci на Пенелопі вони назвали недозволено дорогими для дівчинки її віку – близько $400. "Пенелопа в школу одягається краще, ніж я в 24", "Gucci в школу для нероб 6 років, супер..."...

Тим не менш, в іншому фото було прийнято тепло і навіть відзначено як одну з найбільш "нормальних" на сторінці Кім. "Вони такі гарненькі!", "Це сама нормальна картина, яку я коли-небудь бачив у неї", "Як же мені подобається ця фотографія", "Вони вже такі великі...", "Сімейна любов"... Багато висловили співчуття маляткам: "Я ненавидів повертатися в школу після канікул". До речі, Кім якось зізналася в інтерв'ю, що її дочка правда не любить школу, і їй доводиться буквально заманювати туди дівчинку, використовуючи різні прийоми: від подарунків до макіяжу.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян захопила шанувальників образом "індійської богині".

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