З морської піни: Кім Кардашян у кутюрній міні-сукні від Thierry Mugler (фото)

Кім Кардашян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім Кардашян блищить на виставці французького дизайнера

3 березня в Монреалі відкрилася виставка, присвячена творчості культового французького дизайнера Тьєррі Мюглера. До 8 вересня всі бажаючі можуть побачити понад 140 робіт майстра, включаючи як сценічні вбрання для різних зірок, костюми для кліпів, фільмів, так і речі з кутюрних колекцій. Крім того, тут представлені роботи фешн-фотографів, аксесуари, начерки майстра і маса інших цікавих речей.

Ажіотаж навколо виставки підігрівають і зірки, які раз у раз з'являються в нарядах Тьєррі Мюглера. Наприклад, Ірина Шейк, яка днями продемонструвала масу незвичайних корсетів.

Не оминула таку подію і Кім Кардашян. Вона з'явилася на виставку під руку з Мюглером в ультракороткій білосніжній сукні з кутюрної колекції "Longchamps" 1994-го року.

Кім Кардашян у сукні від Тьєррі Мюглера (фото: instagram.com/kimkardashian)

Незвичайний, дуже відвертий, корсет, що нагадує морську раковину, на руках – білі браслети з візерунками, а на ногах витончені босоніжки, що складаються з тонких смуг. Завершує картину висока зачіска з волоссям, заплетеним у тугі тонкі джгути, і яскравий мейк-ап.

Кім Кардашьян у сукні від Тьєррі Мюглера (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сама Кім та її майстер-перукар підписали образ "медуза". Тьєррі Мюглер визначив його трохи інакше: "Назад в майбутнє, Венера". Але, як би там не було, без морської тематики не обійшлося.

Треба визнати, новий вихід Кім вийшов більш ніж вдалим. В захваті від нього залишилася і сама зірка, і її прихильники. "Богиня краси!", "Боже, це просто бомба!", "Ти сама гаряча дівчина в світі, пам'ятай це завжди", "Дуже гарно", "Ти виглядаєш як Барбі"... Подібні коментарі від фанатів Кардашян продовжують з'являтися на її сторінці.

Зазначимо, раніше Кім Кардашян відповіла на нападки в мережі новим "хижим" луком.

Також до цього Кім Кардашян показала архівне дитяче фото.