Досі мурашки: Настя Каменських поділилася самим яскравим спогадом в житті

Фото: Потап і Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що під час пережитих яскравих емоцій з нею поруч був Потап

Потап і Настя Каменських хвилюються і готуються до серйозної події – суперфіналу проекту Голос країни-2020, який відбудеться онлайн. Співачка під час карантину звикла ділитися з шанувальниками емоціями і думками, вона стала частіше випускати нові серії свого влога, запустила мотиваційний онлайн тренинг-марафон "Життя в стилі NK". Тепер же зірка вирішила показати закулісся Голосу країни-2020 та зняла, як вони з Потапом налаштовували учасників своєї команди перед виступами.

Співачка записала на камеру одкровення, якими ділилися не тільки учасники, але і вона з Потапом.

"Ви разом з нами опинитеся на нашій підготовці до ефірів, якою вона була до карантину. І побачите, як вже під час карантину проходила підготовка до суперфіналу! Щоб згуртувати команду, ми придумували найнезвичайніші заняття. І навіть в режимі самоізоляції знайшли спосіб бути разом, підтримувати один одного і давати кожному учаснику корисні поради!" - підписала відео Настя.

Фото: Потап і Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Артистка згадала про найяскравіший момент у житті, який надовго врізався їй у пам'ять. Це сталося під час гастролей гурту "Потап і Настя".

"Колись, коли ми працювали з Льошею в дуеті, я запам'ятала на все своє життя і досі пам'ятаю. У нас був концерт у Дніпрі в цирку. І там привезли морських котиків і повністю весь цей цирк залили басейном. І для того, щоб ми виступили, нам зробили маленьку сценочку посеред басейну. Тоді було дуже-дуже багато концертів, перехідних етапів у гурті. І я пам'ятаю, що була остання пісня, дуже душевна. І ми всі залишили мікрофони, в концертному одязі, я на підборах була, всім колективом пірнули в басейн. Я зараз кажу, а у мене мурашки. Я пірнаю, а в залі всі ліхтарики дістали. І я відкриваю під водою очі, і бачу всі ці ліхтарі. І як у фільмах: чую нашу пісню і думаю: "Боже мій, колись я це все буду згадувати!" - з посмішкою розповіла Настя.

Відео: YouTube/NKofficial

Раніше Потап зізнався, як випробовував на міцність Надю Дорофєєву.