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Сексуальная стирка: Настя Каменских показала свои карантинные будни

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.04.2020 - 12:26
Сексуальная стирка: Настя Каменских показала свои карантинные будни
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица с юмором продемонстрировала реалии своей повседневной жизни

Настя Каменских на карантине решила каждый день делиться с поклонниками полезной информацией и мотивирующими советами - певица уже третью неделю ведет свой онлайн-курс “Жизнь в стиле NK”. В его рамках звезда рассказывает о правильном питании и делится своими любимыми рецептами, рассказывает о правильном режиме дня и делится рекомендациями об отношениях с близкими и любви к себе.

При этом Настя не забывает и подурачиться и радует фанов забавными сценками и видеороликами. Так, артистка решила откровенно показать свои повседневные будни и дела и выложила ролик, в котором устраивает стирку.

Видео начинается с того, что под песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On Каменских бросает в корзину грязные вещи для стирки - сначала туда отправляется пиджак, после чего и вовсе следуют кружевные лифчик и трусики красного цвета. Дальше в кадре появляется и сама певица в серой толстовке и с пучком на голове. Настя с недовольным лицом забирает корзину с бельем и отправляется заниматься стиркой.

В подписи к ролику исполнительница так и написала: "Повседневные дела".

Жизненное видео пришлось по душе фолловерам певицы и они оставили Насте-хозяюшке много веселых отзывов.

  • Як круто і реалістично
  • Вспомнила, что у меня с утра в машинке лежит белье постиранное, пошла доставать и развешивать
  • Ой класс
  • Правда життя
  • Шалунья
  • Клас, люблю вас
  • А білизна класнюча!
  • Жиза
  • Видно что Настюше скучно
  • Правда сімейного життя
  • Сексуальная стирка
  • Сімейне життя воно таке
  • Даже с корзиной для стирки - прекрасна
  • Жизочка подьехала
  • а все так ждали танец )))

Сексуальная стирка: Настя Каменских показала свои карантинные будни

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских научила, как принять и полюбить себя.

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