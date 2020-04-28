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Краще себе, а не інших: Каменських пояснила, як навчитися любити себе (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2020 - 10:56
Краще себе, а не інших: Каменських пояснила, як навчитися любити себе (відео)
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя підкреслює, що спочатку потрібно навчитися любити себе

Настя Каменських безповоротно вирішила закріпити за собою статус найбільш мотивуючої зірки українського шоу-бізнесу. Виконавиця ось уже третій тиждень щодня публікує корисні поради в рамках свого курсу "Життя в стилі NK". Настя розповідає про своє харчування, режим дня, відносини з близькими і з улюбленим — Потапом. вчить правильно ставити цілі і реалізовувати свої мрії. А новий пост Настя присвятила темі поваги, прийняття й любові себе. Як уточнює співачка, не можна наповнювати енергією інших і випромінювати добро, якщо ти сам цього не наповнений енергією!

Як завжди, вівторок проходить під колірним символом — і це червоний. Зазначимо, що кольорам Настя приділяє також чималу увагу і вірить, що кожен колір здатний наповнювати певною енергією. Наприклад, червоний — колір любові, енергії, радості та ефективності.

“У цей день ми робимо список правил, як зберігати і відновлювати енергію. Кожен з нас віддає світу те, чим наповнений сам. Щоб наповнювати інших енергією, потрібно випромінювати її, як сонечко. А якщо ви самі нею не наповнені, дарування перетворюється на самопожертву", — підкреслює Настя.

Далі Каменських виділила 9 правил наповнення себе позитивною енергетикою.

  1. Любіть, цінуйте і поважайте СЕБЕ І СВОЇ БАЖАННЯ. Живіть своїм життям, а не життям заради інших. Любов до себе - джерело доброзичливості і поваги до оточуючих.
  2. Щодня задовольняйте свої базові потреби. В повноцінному сні, отримання хороших емоцій, саморозвитку і турботи про себе.
  3. Запитуйте себе: "що я хочу". Саме ХОЧУ, а не ТРЕБА. І приділяйте цьому "хочу" достатньо свого часу. Ніколи не обмежуйте себе в бажаннях і не говорите: «у мене немає можливості». Можливості є! Але щоб отримати нові результати, потрібні і нові дії. ⠀
  4. Підвищуйте свою цінність в своїх же очах. Чим більше ми в себе вкладаємо - тим більше себе цінуємо. Доглядайте за своїм здоров'ям і зовнішнім виглядом. Розширюйте кругозір, спілкуйтеся з цікавими людьми, розвивайте свої навички і отримуйте нові.
  5. Ставитеся до всього по можливості розважливо і позитивно. Не дозволяйте емоціям керувати вами і забирати вашу енергію.
  6. Допускайте по відношенню до себе тільки гідне, шанобливе ставлення.
  7. Прагнете стати краще себе вчорашнього, а не краще за інших. Не витрачайте енергію на те, щоб гнатися за кимось чи за чужими стандартами.
  8. Будьте свідомими у всьому, особливо в часі. Більшість з нас не згадає детально, що робили за день, тому що ми робимо все як на автопілоті. Не витрачайте час даремно або на постійну суєту. Перебувайте в моменті і насолоджуйтеся ним.
  9. А ще частіше бувайте на свіжому повітрі. Природа - це невичерпне джерело енергії. Якщо у вас зараз немає такої можливості, просто виходите на балкон, слухайте звуки птахів, вітру і дерев. Закрийте очі і уявіть, як це наповнює вас енергією та силою.

“Вірю, що мої поради допоможуть вам зберігати і примножувати енергію. І сьогодні обов'язково наповнюйтеся червоним кольором!" — підсумувала Настя Каменських.

Тим часом шанувальники Насті встигли залишити свої позитивні коментарі під її новим постом-мотивацією:

  • “Спасибі Вам велике за те, що Ви робите, Ви просто супер! Завдяки Вам у людей з'являється віра, надія і любов на майбутнє, ви насичуєте нас своєю прекрасною енергією, ви робите чудеса, я шалено полюбила ваш курс! Він мені дуже допомагає Як добре, що є такі люди, як Ви, Настя"
  • "Прекрасна Анастейша"
  • "Шалено красива"
  • "Звичайно, брюнетка в червоному, це вже Богиня"
  • "Дуже крутий пост, велике дякую за це"
  • "Така красива і розумна))"

Краще себе, а не інших: Каменських пояснила, як навчитися любити себе (відео)

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських назвала дієвий спосіб підвищення самооцінки.

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