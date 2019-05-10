Віра Брежнєва без косметики повеселилася з друзями в Києві

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Співачка прилетіла в столицю України

Популярна співачка Вера Брежнєва зізнається, що живе на чотири країни – Італія, Росія, Україна і США, де вчиться її старша дочка Соня Кіперман. Щоправда, в Києві артистку можна застати не часто, але, все ж, вона приїжджає в столицю до чоловіка, який багато часу проводить на київській студії. Так, Віра нагрянула з таємним візитом до Києва і зустрілася з друзями в одному з закладів. Душевним фото в компанії вона поділилася в сторіз Instagram.

Так, співачка провела час з українським дизайнером і засновницею бренду the Coat Катериною Сільченко, а також відомим модельєром Бічолою Тетрадзе і видавцем, ведучою і журналісткою Поліною Неней, яка також розмістила знімок на сторінці в фотоблозі.

Віра прийшла в один з київських закладів у повсякденному образі – білий об'ємний светр, світлі джинси прямого крою та кросівки. Також співачка з'явилися на людях без косметики, зате з фірмовою щирою посмішкою.

Фото: Віра Брежнєва з друзями-знаменитостями (instagram.com/polinanenia)

У розділі сторіз артистка помістила знімок у рамку у вигляді серця і залишила красномовний підпис-стік англійською мовою: "Люблю це".

Фото: Віра Брежнєва з друзями (instagram.com/ververa)

До речі, Віра Брежнєва влаштувала спекотні танці прямо на столі під час закритої вечірки в Києві з нагоди дня народження її подруги.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва показала фото і відео в незвичайному образі – співачку в буквальному сенсі слова прикрасили яскравими фарбами. У такому вигляді вона з'явитися у своєму новому кліпі на пісню "Ти мой человек".

Раніше Віра Брежнєва розбурхала мережу, опублікувавши фото у відвертому образі. Вона з'явилася перед шанувальниками в латексному міні, що повторює вигини її стрункої фігури.