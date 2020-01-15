ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сексапільна русалка: Настя Каменських завела мережу жарким відео з басейну

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2020 - 09:47
Сексапільна русалка: Настя Каменських завела мережу жарким відео з басейну
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала підводну зйомку

Настя Каменських разом з Потапом релаксують під палким мексиканським сонцем і насолоджуються заслуженою відпусткою. Обов'язкова програма для них на відпочинку – спорт та пляж, а також розваги та прогулянки ввечері і активності на велосипедах. Артисти із задоволенням діляться фото і відео з Мексики, які з цікавістю вивчають їх шанувальники. Особливо до смаку багатотисячній армії фанів припадають гарячі кадри з Настею в головній ролі. Так, співачка опублікувала спекотне відео з басейну.

Зірка одягнена в купальник, розшитий паєтками. Настя вирішила обійтися без косметики. Примітно, що дівчина також показала підводну зйомку під час занурення в басейн з головою. Вона ефектно виринає з води й заклично дивиться в камеру.

"Pooltime. Вода, спорт, фрукти, позитивне мислення - мої обов'язкові складові відпустки. А у вас які?" - поцікавилася зірка.

Шанувальникам явно припало до смаку гаряче відео з співачкою в головній ролі, про що вони повідомили прямо під роликом.

  • Чарівно
  • Дуже круто
  • Ти кльова. Молодець
  • Жарко
  • Вона навіть без косметики пушка
  • Ви сексуальна дівчина, ви сексі
  • Яка ж ти красива
  • Сто разів переглянула. Шикарна!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що в Мексику також прилетіли на відпочинок колишня дружина Потапа Ірина Горова з дочкою Наталією і спільним сином екс-подружжя, 11-річним Андрієм. Репер провів незабутній час на пляжі з хлопчиком і разом з ним повеселився від душі.

Раніше гаряча Настя Каменських роздражнила мережу апетитними формами в бікіні під час зимових канікул в Мексиці з Потапом.

Мексиканський настрій: Настя Каменських в мереживному топі похвалилася зухвалим луком Зухвала Настя Каменських з новою зачіскою викликала палкі суперечки в мережі
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся