Сексапільна Настя Каменських захопила блискучим нарядом на зйомках Х-фактора

Настя Каменських абсолютно не стала зменшувати оберти після заміжжя і продовжує багато працювати. Крім концертів, артистка також стала одним із суддів і зіркових тренерів шоу "Х-фактор" на каналі "СТБ" і активно відвідує зйомки проекту, захоплюючи і вражаючи своїми ефектними образами. Свій новий лук красуня показала на своїй сторінці в Instagram.

Настя вибрала для ефіру стильний сріблястий наряд - укорочені штани і жакет, який одягла поверх чорного кроп-топа. Образ доповнюють витончені босоніжки на шпильці, а також дуже оригінальна прикраса-кольє на шиї, яка нагадує нашийник.

Ефектний макіяж смокі-айз і "мокре" укладання додають Каменських ще більшої сексапільності.

На одному з фото знаменитість пронизливо дивиться на камеру, обхопивши руками шию.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

На іншому ж вона розкинула руки, ніби в польоті.

Модний наряд Насті викликав справжній фурор і хвилю компліментів в коментарях.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Не зміг стриматися і чоловік артистки Потап, який обсипав улюблену сердечками.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Шикарна

Просто вау

Багіня)))))

Ідеальна просто!!! Милашка!!

Добре виглядаєш

Можна мені потонути в цих очах...

Нереально красива

Птаха щастя завтрашнього дня. образ окрилює

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських чесно зізналася, без чого не може жити - виявляється, вона обожнює рано вставати.

Раніше Настя Каменських підкорила розкішними формами у відвертій зйомці. Співачка знялася в чорно-білій зйомці для відомого українського глянцю. Каменських приміряла відразу кілька відвертих образів - в купальнику, облягаючих лосинах і топі, а також нижній білизні.

А ще Настя Каменських зворушила бекстейдж-відео кліпів з Потапом. Артисти присвятили один одному ніжні кліпи "Константа" і "Обіцяю".