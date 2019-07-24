"Реально кайф": Каменських чесно зізналася, без чого не може жити (відео)

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя записала відео по дорозі на тренування

Настя Каменських поділилася зі своїми шанувальниками черговою спортивною мотивацією. При цьому українська виконавиця вказала на один з важливих пунктів свого стилю життя, а саме – режим дня. Співачка наголосила, що їй дуже важливо рано вставати. При цьому чим раніше, тим навіть краще.

Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз Каменських опублікувала коротке відео, записане нею в машині. Настя – за кермом, на ній немає косметики, крім косметичних патчів під очима (для зняття набряків). Співачка вказала, що відео було записано о 05.36 ранку! Однак незважаючи на ранню годину Камеснких виглядає абсолютно щасливою і задоволеною.

З'ясувалося, що виконавиця їде на ранкову пробіжку. Зазначимо, що Настя тренується зі своїм персональним тренером. І дуже часто тренування проходять в ботанічному саду ім. Н. Гришка в Києві.

"Доброго ранку, сплюхи", - мило звертається до прихильників Каменських.

"Знаєте, яка головна перевага вставати дуже рано? Немає машин! Можна дуже швидко долетіти, бо вдень весь час стоїш у пробках. Я їду на пробіжку! Дорвалася до спорту. Я просто обожнюю вставати рано. Це реально кайф. Як тільки ти до цього звикаєш, ти просто не можеш без цього жити", - зізнається Настя. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Крутишка #НастяКаменских #NK дуууже любить прокидатися рано – чим раніше, тим краще! І відразу на тренування! pic.twitter.com/o7ajVPWC4u — MyGlamWish (@glam_wish) July 24, 2019

Також Настя зазначила, що разом зі своїм тренером записала для шанувальників кілька фітнес-відео.

До речі, нещодавно Каменських опублікувала на своїй instagram-сторінці відео з тренером, тільки вже із залу. Каменських також зізналася, що у неї видався досить тривалий "спортивний перерву", однак це не заважає їй знову повернутися до колишнього розпорядку дня. Нагадаємо, що останні кілька тижнів Каменських виступила на кількох великих концертних майданчиках України, а також побувала з Потапом і друзями в Празі.

До речі, Потап і Настя Каменських піддалися пориву емоцій на вулицях Праги, куди пара в компанії друзів приїхала на концерт гурту Rammstein. Закохані цілувалися і обіймалися, не соромлячись сторонніх.

"Довга перерва не перешкода! М'язи трошки в шоці, а я щаслива! Тримаємо форму разом", - підписала коротке відео Настя.

Відео: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських підкорила розкішними формами у відвертій зйомці. Співачка знялася в чорно-білій зйомці для відомого українського глянцю. Каменських приміряла відразу кілька відвертих образів - в купальнику, облягаючих лосинах і топі, а також нижній білизні.