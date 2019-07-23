"Гаряче і смачно": Настя Каменських підкорила розкішними формами у відвертій зйомці

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських порадувала зйомкою для глянцю L'Officiel

Настя Каменських вразила шанувальників новою відвертою фотосесією. Українська виконавиця з'явилася на сторінках всесвітньо відомого глянцю L'Officiel, Україна! Каменських постала у всій своїй красі.

Так, на своїй instagram-сторінці Настя опублікувала кілька кадрів з нової фотосесії. На чорно-білих знімках Каменських позує в нижній білизні, закритому купальнику з глибоким декольте, і облягаючому спортивному костюмі – лосини і топ з довгими рукавами. Взуття також різне – у блискучих чоботях з широкою халявою, а також босоніжках.

Зйомка проходила на тлі міських пейзажів. Можливо, на даху однієї з висоток в Києві. На тлі бачимо будинки, які ще зводяться.

Струнка Настя Каменських для L'Officiel, Україна (фото: instagram.com/kamenskux)

Також одне з фото Настя супроводила мотиваційним підписом.

"Щоб мрії збувалися, потрібно наполегливо над ними працювати. Поставте собі цілі і йдіть до неї. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтеся, адже кожен крок робить вас ближче до мрії. Не бійтеся труднощів, вони загартовують характер. І не бійтеся, якщо що не вийде з першого разу, адже це досвід, завдяки якому ви навчаєтесь. Будьте наполегливі, не відступайте від своїх цілей і все вийде!" – мотивує Каменських.

Струнка Настя Каменських для L'Officiel, Україна (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Насті прийшли в невимовний захват від її нових "гарячих" фото:

"Яка апетитна"

"Нереальна"

"Вау, немає слів! Шикарна"

"Дуже гарна жінка! Жіночна! Що, на жаль, у нас зараз рідкість у світі...Я маю натуральна жіночність, природна!"

"Справжня краса"

"Везе ж її чоловікові"

"Гаряче, смачно і обалденно красиво"

"Це неймовірно красиво"

"Красуня, спасибі за концерт у Нікополі, було атмосферно"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Нагадаємо, раніше Настя Каменських зворушила бекстейдж-відео кліпів з Потапом. Артисти присвятили один одному ніжні кліпи "Константа" і "Обіцяю".

До речі, Потап і Настя Каменських піддалися пориву емоцій на вулицях Праги, куди пара в компанії друзів приїхала на концерт гурту Rammstein. Закохані цілувалися і обіймалися, не соромлячись сторонніх.