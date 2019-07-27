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Сексапільна Анна Сєдокова схвилювала мережу жарким пляжним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.07.2019 - 14:05
Сексапільна Анна Сєдокова схвилювала мережу жарким пляжним фото
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Артистка відпочиває на Лазуровому узбережжі разом з дітьми

Екс-солістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова зараз відпочиває на французькому курорті Антіб разом з усіма своїми трьома дітьми. Зазначимо, що це буває не так вже часто, адже молодша дочка зірки Моніка живе з батьком в США. За своїм звичаєм, співачка із задоволенням ділиться в Instagram гарячими відпускними знімками.

Так, на новому фото з Лазурного берега Анна сидить на дерев'яному стільці, який стоїть на піску. На артистці мила ніжно-рожева пляжна туніка, яка, втім, відкриває відмінний огляд на її ноги і стегна. Виконавиця кокетливо підняла одну ногу, а рукою притримує солом'яний капелюшок на голові.

Сексапільна Анна Сєдокова схвилювала мережу жарким пляжним фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

У підписі до публікації вона підняла хвилююче її питання про важливість телефону в житті сучасної людини.

"Чому ми так любимо свої телефони? Скільки разів ми чули на свою адресу: "ти в своєму телефоні постійно", "тобі телефон важливіше". Для мене це кілька факторів. Обери свій:
1. Музика. У моєму телефоні завжди пісні, які так швидко можуть перенести тебе в іншу реальність, інший світ. Телепорт.
2. Це зв'язок. З тим, хто не зателефонував, але ти все чекаєш. Все віриш. Це та ниточка, тонка і майже порвалася, але вона є.
3. Спосіб забути себе. Легкий . Безкоштовний. Раптом опинитися там, де ти ніколи не був. Інший світ. Хоча, чи не телепорт це?
Що для тебе телефон?" - написала Сєдокова.

Підписники почали активно коментувати публікацію співачки, а також залишили багато компліментів її фігурі.

  • Класна взагалі
  • Сексі
  • Ганнуся,виглядаєте супер! Дуже красива,а форми просто
  • Прекрасне фото, прекрасна Анна
  • Та яка туніка блін???? Ніжки які!!!!!!
  • Богиня пляжу
  • Телефон для мене це все що ти написала
  • Сексі дівчинка. Як завжди найкраща
  • Класні ноги
  • Все більше і більше захоплююсь твоєю красою
  • Шалено глибокі і вірні думки. Ніколи не замислювалася, але ж... так і є. Ганнуся
  • Красуня!
  • Як завжди найкрасивіша

Сексапільна Анна Сєдокова схвилювала мережу жарким пляжним фото

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, Анна Сєдокова зворушливо привітала молодшу дочку з днем народження. Моніці виповнилося вісім років.

Раніше Анна Сєдокова поскаржилася на великі витрати. Співачка змушена досі знімати житло, хоча взяла квартиру в іпотеку.

Також Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.

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