Я зробила вибір: стильна Надя Дорофєєва розкрила, що змінило її життя

Колишня солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася стильним вуличним образом, а також розповіла, як усвідомила деякі важливі речі, які змінили її життя.

Артистка відображена в трендових в цьому сезоні чорних брюках-кльош, бежевому тренчі оверсайз і кросівках на масивній підошві. Волосся Надя зібрала в пучок, залишивши пару пасом біля обличчя.

Вона зазначила, що соцмережі часто є лише красивою картинкою, які не показують всі складнощі, з якими стикаються люди.

"Часто, гортаючи стрічку Інстаграма, ми починаємо порівнювати і думати, що комусь все дуже легко і просто дається. Але забуваємо, що соцмережа - це красива картинка, яка не передає всю колосальну працю або складнощі, через які проходить людина", - пише Дорофєєва.

Співачка вважає, що у кожного є вибір – звертати увагу в першу чергу на погане або на хороше.

"А що, якщо вся справа у виборі, який ми робимо самі? У виборі помічати в житті тільки погане - скаржитися і вічно бути незадоволеним. Або навчитися знаходити радість навіть серед найскладніших моментів", - розмірковує виконавиця.

Надя Дорофєєва продемонструвала стильний стрітстайл лук (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)

Для себе Надя прийняла рішення у всьому шукати хороше - і це змінило її життя.

"Я давно зробила вибір фокусуватися на хорошому, бути позитивною і оточувати себе такими ж людьми. Це не означає, що я просто закриваю очі на всі труднощі і посміхаюся крізь сльози, але це те, що дозволяє мені кайфувати від процесу і бути вдячною за все, що у мене є. І це перетворює все життя", - поділилася зірка.