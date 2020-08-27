Щасливі і сонячні: Потап зворушив романтичним побаченням з Каменських

Потап і Настя Каменських намагаються серед метушливих робочих буднів відшукати час один для одного і підтримують у стосунках романтику і пристрасть. Пара вміє насолоджуватися відпочинком і цінує кожну проведену разом мить. Так, Потап показав, як проводить вільний час з дружиною.

Пара відправилася в один із заміських ресторанних комплексів. Настя була одягнута по-літньому легко: трендові зручні шорти-бермуди, топ і світлий піджак. Вона вибрала відкриті босоніжки і доповнила образ лаковою сумочкою медового відтінку. В руках вона тримала букет квітів від турботливого чоловіка.

"На побаченні з дружиною", - коротко і інформативно підписав фото Потап.

Потап і Настя Каменських вирушили на побачення (фото: instagram.com/realpotap)

До речі, співачка вирішила обійтися без макіяжу, а очі сховала за сонячними окулярами.

Настя Каменських відправилася в ресторан без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники пари похвалили зірок за те, що вони навіть після офіційної весілля вміють підтримувати романтику у стосунках і засипали їх щирими компліментами.

Красуня дружина

Яка ж ви гарна пара

Які красиві

Ніхто після весілля побачення не відміняв. Молодці, так і треба

Найкраща пара

Такі щасливі і сонячні

Ви прекрасні

Най-Най. Неймовірно красиві

Неймовірні

Милі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап висловився про конкуренцію з Настею Каменських і розповів, чи легко було йому відпустити кохану в сольне плавання.