Просто чарівна! Настя Каменських в короткому топі і велосипедах підкорила стрункими формами

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася ранковим настроєм

Настя Каменських не зраджує своєї традиції – ранок вона починає з тренування і заряджається енергією і бадьорістю на весь день. Поки погода дозволяє, співачка з задоволенням займається спортом на свіжому повітрі. Вона опублікувала кадр, зроблений на березі озера і поділилася своїм чудовим ранковим настроєм з шанувальниками.

Для тренування зірка одягла спортивний топ і велосипедки від свого бренду одягу, вона зібрала волосся в хвіст і розкинула руки, посміхаючись в камеру. Настя вирішила обійтися без косметики і показала свою природну красу.

"Прокинутися рано-вранці і вийти зустрічати ще літній і ще теплий світанок. У серпні запах ранку, природа та її фарби – чарівні", - поділилася своїм натхненням співачка.

Настя Каменських влаштувала ранкове тренування на свіжому повітрі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники сповна відчули атмосферу з фотолистівки і засипали Настю компліментами.

Настя Каменських показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

Красуня!

Прекрасна

Настя, Ви просто супер

Крутишка

Літні світанки найпрекрасніші. Ти крута , захоплююся

Красиво

Красуня! Страшно подобаються твої пісні на іспанській

Бадьорість духу в здоровому тілі!

Ти чарівна, наша SUPERSTAR

Скріншот коментарів

До речі, днями Настя Каменських разом з Потапом побували на святкуванні ювілею Юрія Горбунова в заміському клубі-ресторані. Співачка влаштувала джем-сейшн в подарунок ювіляру.