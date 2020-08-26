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Просто чарівна! Настя Каменських в короткому топі і велосипедах підкорила стрункими формами

Середа 26 серпня 2020 10:55
Просто чарівна! Настя Каменських в короткому топі і велосипедах підкорила стрункими формами
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка поділилася ранковим настроєм

Настя Каменських не зраджує своєї традиції – ранок вона починає з тренування і заряджається енергією і бадьорістю на весь день. Поки погода дозволяє, співачка з задоволенням займається спортом на свіжому повітрі. Вона опублікувала кадр, зроблений на березі озера і поділилася своїм чудовим ранковим настроєм з шанувальниками.

Для тренування зірка одягла спортивний топ і велосипедки від свого бренду одягу, вона зібрала волосся в хвіст і розкинула руки, посміхаючись в камеру. Настя вирішила обійтися без косметики і показала свою природну красу.

"Прокинутися рано-вранці і вийти зустрічати ще літній і ще теплий світанок. У серпні запах ранку, природа та її фарби – чарівні", - поділилася своїм натхненням співачка.

Просто чарівна! Настя Каменських в короткому топі і велосипедах підкорила стрункими формами

Настя Каменських влаштувала ранкове тренування на свіжому повітрі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники сповна відчули атмосферу з фотолистівки і засипали Настю компліментами.

Просто чарівна! Настя Каменських в короткому топі і велосипедах підкорила стрункими формами

Настя Каменських показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

  • Красуня!
  • Прекрасна
  • Настя, Ви просто супер
  • Крутишка
  • Літні світанки найпрекрасніші. Ти крута , захоплююся
  • Красиво
  • Красуня! Страшно подобаються твої пісні на іспанській
  • Бадьорість духу в здоровому тілі!
  • Ти чарівна, наша SUPERSTAR

Скріншот коментарів

До речі, днями Настя Каменських разом з Потапом побували на святкуванні ювілею Юрія Горбунова в заміському клубі-ресторані. Співачка влаштувала джем-сейшн в подарунок ювіляру.

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