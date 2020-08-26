Дівчинка виросла! Потап вперше зробив зізнання про конкуренцію з Настею Каменських

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Продюсер згадав про час розпаду грурту "Потап і Настя"

Потап і Настя Каменських зараз щаслива сімейна пара, а починалося все з спільного творчого шляху. До речі, артисти спочатку не відчували один до одного симпатію, а конфлікти і сутички стали звичайною справою, поки в їх життя не втрутилася любов. Правда, в 2017 році шанувальники пари, які лише підозрювали про неробочі стосунки артистів і приписували їм роман, засмутилися – дует "Потап і Настя" припинив своє існування. Тоді ж співачка вирушила в солное плавання, а підтримку їй надав коханий чоловік. Про те, чого Потапу коштувало розпустити гурт і як він ставиться до творчості дружини він чесно розповів у своїй програмі "2PoPodсast".

Продюсер пригадав, що в одну мить просто змінив ставлення до того, що робить його кохана жінка, і це допомогло йому прийняти її рішення выиступати сольно.

"Якщо б я собі в один момент не пояснив, що Настині успіхи та популярність, це мої успіхи і моя популярність, що її перемоги – це мої перемоги, то її сольного проекту і не було б. Це чесно. Якби я тоді для себе цього не зрозумів, то ніколи б не зміг її відпустити і сказати їй: "Звичайно, ти втомилася в дуеті!" Дівчинка виросла, їй подавай Elefante!" - згадав Потап.

Потап підтримав дружину в її бажанні будувати сольну кар'єру (фото: instagram.com/kamenskux)

Він розповів про початок сольної кар'єри дружини і негатив, з яким їй довелося зіткнутися на перших порах . "Настя отримувала безбожно, на рівному місці, протягом двох років. "Така пісня – дуже модна. Така – це шансон! Це треба було закривати "Потапа і Настю"?" - розповів продюсер.

Відео: YouTube/2PoPodсast

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських засвітила плоский животик в топі і велосипедках на фоні мальовничого пейзажу.