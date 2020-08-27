Счастливые и солнечные: Потап умилил романтическим свиданием с Каменских

Потап и Настя Каменских стараются среди напряженных рабочих будней отыскать время друг для друга и поддерживают в отношениях романтику и страсть. Пара умеет наслаждаться отдыхом и ценит каждый проведенный вместе миг. Так, Потап показал, как проводит свободное время с женой.

Пара оправилась в один из загородных ресторанных комплексов. Настя была одета по-летнему легко: трендовые удобные шорты-бермуды, топ и светлый пиджак. Она выбрала открытые босоножки и дополнила образ лаковой сумочкой-бочонком медового оттенка. В руках она держала букет цветов от заботливого мужа.

"На свидании с женой", - коротко и информативно подписал фото Потап.

Потап и Настя Каменских отправились на свидание (фото: instagram.com/realpotap)

К слову, певица предпочла обойтись без макияжа, а глаза спрятала за солнечными очками.

Настя Каменских отправилась в ресторан без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники пары похвалили звезд за то, что они даже после официальной свадьбы умеют поддерживать романтику в отношениях и засыпали их искренними комплиментами.

Красавица жена

Какая же вы красивая пара

Какие красивые

Никто после свадьбы свидания не отменял. Молодцы, так и надо

Лучшая пара

Такие счастливые и солнечные

Вы прекрасны

Самые-самые. Невероятно красивые

Невероятные

Милые

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Напомним, что ранее Потап высказался о конкуренции с Настей Каменских и рассказал, легко ли было ему отпустить любимую в сольное плавание.