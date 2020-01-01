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Щасливі Осадча та Горбунов влаштували романтику в новорічну ніч

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.01.2020 - 14:12
Щасливі Осадча та Горбунов влаштували романтику в новорічну ніч
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучі зустріли Новий Рік разом

Катя Осадча та Юрій Горбунов – не тільки чоловік і дружина в житті, але і чудовий творчий тандем ведучих. Шоумен нещодавно згадував про весілля з коханою, коли пара хотіла тихо розписатися без шуму і зайвої уваги, але друзі влаштували їм справжнє свято! Так, новорічну ніч Катя і Юрій, судячи з усього, провели на роботі, але це не завадило їм вдатися романтиці і провести незабутній час разом.

Так, пара полетіла туди, де багато снігу, а зимові лісові пейзажі радують око. Швидше за все, ведучі вирушили в Карпати. Пара розмістила в Instagram безліч фото і відео. Спочатку Катя і Юрій вирішили прогулятися і насолодитися морозною свіжістю. Ведуча вибрала яскраву шубку і білу шапочку, а також укуталась в затишний шарф. Разом з чоловіком вони вели веселий, жартівливий діалог.

"Собі є бажання..." - заінтригував Юрій. "Яке?" - поцікавилася Катя. "Це інтимно", - зізнався шоумен. "Чому це інтимно?" - запитала ведуча. "Бо тобі його виконувати!" - заявив Юрій. Після цих слів Катря засміялася і поцілувала чоловіка.

"Проводжаємо 2019 і зустрічаємо нове десятиліття з надіями на світ і все найкраще для нас з вами! З Новим Роком!" – підписала вона серію кадрів з прогулянки.

Щасливі Осадча та Горбунов влаштували романтику в новорічну ніч

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Потім ведуча постала перед шанувальниками у блискучоій вечірній сукні по фігурі відтінку мелаллик з високим розрізом збоку від бренду Maison d'Angelann. До речі, святкові варіанти дизайнерського вбрання цієї марки обійдуться близько 5 000-7000 доларів. За вечір Катя змінила дві сукні від бренду. Друга – з пишною блискучою спідницею і прозорим верхом.

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"З Новим роком, друзі! Нехай всі мрії збудуться і буде злагода і мир!" - підписала Катя кадри з чоловіком.

"Україно, з Новим роком! Нехай здійсняться всі мрії! Все що ви задумали-нехай втілюється у життя! З Новим роком!" - залишив побажання під знімком з дружиною Юрій.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що раніше Юрій Горбунов показав зустріч знаменитих земляків – Тіни Кароль та Василя Вірастюка.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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