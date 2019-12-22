Завжди разом: Осадча та Горбунов підкорюють "любовним селфі"

Катя Осадча продемонструвала сімейне фото з коханим чоловіком
Катя Осадча та Юрій Горбунов порадували шанувальників черговим ніжним знімком зіркової пари. Українські телеведучі сфотографувалися разом, а спільний знімок на своїй сторінці в Instagram опублікувала незмінна ведуча "Світського життя" Катя Осадча.
"Субота разом", - підписала Осадча селфі.
Катя Осадча та Юрій Горбунов показали сімейне селфи (фото: instagram.com/kosadcha)
На знімку Катерина ніжно обіймає свого чоловіка Юрія Горбунова і загадково посміхається. Телезірка одягнена в елегантне плаття благородно-зеленого кольору, де чудово видно її декольте. В якості прикрас Катя вибрала діадему на голову і тонкий ланцюжок на шию. Також на телеведучій сяють вишукані сережки.
Юрій Горбунов, як завжди, вражає своїм винятковим почуттям стилю. На ньому елегантний костюм з білою сорочкою і чорним метеликом на шиї. Варто відзначити, що подружжя випромінюють любов і щастя.
Підписники Каті відзначають, що саме так виглядає справжня любов. Також українці пишуть, що від фотографії віє хороша енергетика.
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Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Ванею і поділився секретами виховання.