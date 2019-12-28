Які круті! Елегантний Горбунов і Кароль з декольте влаштували зустріч земляків

Юрій Горбунов з Тіною Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Знаменитості зустрілися на святковому заході

Юрій Горбунов днями пропадає на роботі, адже гаряча пора новорічних концертів та коропоратівов – самий благодатний час для зірок шоу-бізнесу. Поки Катя Осадча вирушила в Берлін, її чоловік активно веде заходи і з задоволенням ділиться кадрами з закулісся. Так, на його сторінці в Instagram опублікувано фото в приємній компанії земляків – поп-діви Тіни Кароль і стронгмена Василя Вірастюка.

Виявилося, що всі присутні в кадрі – вихідці з Івано-Франківщини. Тіна позує у святковій чорній сукні зі значним декольте і золотим елементами. Співачка променисто посміхається в об'єктив, на її губах – фірмова червона помада, блискуче шовковисте волосся укладене в легкі природні хвилі.

Василь Вірастюк та Юрій Горбунов одягнені в класичні чорні костюми з білими сорочками. Вони обступили чарівну землячку з двох сторін.

Юрій Горбунов з Тіною Кароль та Василем Вірастюком (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Івано-Франківська діаспора в Києві!" - підписав пам'ятне фото шоумен і додав хештег "нашілюдивсюди".

Підписники ведучого почали цікавитися, коли і де був зроблений знімок. Деякі припустили, що знамениті земляки зустрілися на зйомках концерту "Квартал 95". Також один з коментаторів зазначив, що зйомка проходила на столичному ВДНГ.

А Горбунов з Тіною дуже гармонійно виглядають

Наша гордість

Які ви всі круті

Ви найкращі

Ми Вами гордимося

Неймовірні

Молодці ми раді за Вас! Гордість Івано-Франківська

Які люди, та на моїй роботі, на ВДНГ

Класно!

Так тримати!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль вразила мережу стрункими формами в розкішній сукні ретро-стилю.