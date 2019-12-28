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Які круті! Елегантний Горбунов і Кароль з декольте влаштували зустріч земляків

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2019 - 15:22
Які круті! Елегантний Горбунов і Кароль з декольте влаштували зустріч земляків
Юрій Горбунов з Тіною Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Знаменитості зустрілися на святковому заході

Юрій Горбунов днями пропадає на роботі, адже гаряча пора новорічних концертів та коропоратівов – самий благодатний час для зірок шоу-бізнесу. Поки Катя Осадча вирушила в Берлін, її чоловік активно веде заходи і з задоволенням ділиться кадрами з закулісся. Так, на його сторінці в Instagram опублікувано фото в приємній компанії земляків – поп-діви Тіни Кароль і стронгмена Василя Вірастюка.

Виявилося, що всі присутні в кадрі – вихідці з Івано-Франківщини. Тіна позує у святковій чорній сукні зі значним декольте і золотим елементами. Співачка променисто посміхається в об'єктив, на її губах – фірмова червона помада, блискуче шовковисте волосся укладене в легкі природні хвилі.

Василь Вірастюк та Юрій Горбунов одягнені в класичні чорні костюми з білими сорочками. Вони обступили чарівну землячку з двох сторін.

Які круті! Елегантний Горбунов і Кароль з декольте влаштували зустріч земляків

Юрій Горбунов з Тіною Кароль та Василем Вірастюком (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Івано-Франківська діаспора в Києві!" - підписав пам'ятне фото шоумен і додав хештег "нашілюдивсюди".

Підписники ведучого почали цікавитися, коли і де був зроблений знімок. Деякі припустили, що знамениті земляки зустрілися на зйомках концерту "Квартал 95". Також один з коментаторів зазначив, що зйомка проходила на столичному ВДНГ.

  • А Горбунов з Тіною дуже гармонійно виглядають
  • Наша гордість
  • Які ви всі круті
  • Ви найкращі
  • Ми Вами гордимося
  • Неймовірні
  • Молодці ми раді за Вас! Гордість Івано-Франківська
  • Які люди, та на моїй роботі, на ВДНГ
  • Класно!
  • Так тримати!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль вразила мережу стрункими формами в розкішній сукні ретро-стилю.

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Новини України Тіна КарольЮрій Горбунов
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