Просто очманіти! Яскрава Катя Осадча підкорила соковитим весняним образом

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча з'явилася в несподіваному аутфіті

Катя Осадча навіть вдома намагається знайти привід бути красивою. Вона з задоволенням змінює вбрання й робить макіяж. Тим більше нещодавно для цього був вагомий привід – суперфінал проекту Голос країни-10. Завдяки новим технологіям Катя і її чоловік Юрій Горбунов "телепортувались" з будинку в студію каналу 1+1 і провели фінальний концерт. Ведуча вибрала розкішне блискуче плаття, яке дозволило їй оголити стрункі ніжки, вона блищала на екрані у всеозброєнні. А на нових фото в Instagram Катя з'явилася в незвичайному яскравому образі.

Зірка вибрала лимонний плащь і доповнила його оригінальними великими червоними сережками-кільцями зі "зіїним" оформленням елементів. Вона віддала перевагу природному легкому макіяжу, а губи покрила ледь помітним напівпрозорим блиском.

"За кермом і в бік моря... Мрія", – поділилася ведуча своїм заповітним бажанням на карантині.

Катя Осадча (Фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники моментально звернули увагу на незвичний яскравий образ Каті і зазначили, що жовтий їй до лиця.

Які гарні сережки

Красуня

Ви дуже красива дівчина, ви красуня

Шикарна Катя в шикарному авто

Красуня, дуже личить цей колір

Шикарна

Катю, ви така сонячна і позитивна! Завжди заряджаюся від вас світлом!

Катю, Ви - дуже неймовірна та феєрична

Як Вам круто в жовтому, просто очманіти!

Добре виглядаєте! А плащ має супер колір

Такі суперово яскраві фото! Вам личить жовтий!

Скріншот коментарів

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