Такі щасливі: Холостяк 9 і його кохана не стримали емоції посеред Риму

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дарина Квіткова знайшли один одного на найромантичнішому проекті країни і ось вже більше року нерозлучні. Парочка швидко з'їхалася і стала облаштовувати своє затишне сімейне гніздечко. Закохані весело провдят разом дозвілля, обожнюють дивитися серіали і подорожувати. Даша зізнається, що встигла побувати практичеки у всій Європі, і хоч зараз дівчина вирушила без Микити в Париж, вона продовжує ностальгувати за їх романтичній поїздці до Риму. Даша розмістила в Instagram чуиттєве фото, зроблене пізно ввечері в центрі "вічного міста".

Даша в короткому строкатому платті обняла Микиту за шию, міцно притиснувшись до нього. Екс-холостяк посміхається на камеру, обвивши руками талію коханої. Парочка виглядає невимушено і романтично.

"Коли все валиться з рук, але ти ловиш. Моє найтепліше місце на землі", - залишила дівчина послання під постом.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Класна пара

Такі милі

Дуже ніжно

Такі щирі

Ніяк не налюбуюсь вами. Красотули

Як же круто. Такі солодкі пирожкиии

Красиве фото

Чому так ідеально?

Дуже теплі і радісне фото

Ви такі щасливі

Шикарні

Ви дуже чудова пара, просто. Будьте завжди на вершині позитиву

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До речі, раніше Даша і Микита публікувала знімки своєї фотопрогулянки по Риму. Вони цілувалися прямо на вулиці, сидячи на сходинках однієї із старовинних будівель.

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Раніше Холостяка 9 Микиту Добриніна помітили поряд з відомою співачкою, яка нещодавно розлучилася, Яною Соломко.