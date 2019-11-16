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Такие счастливые: Холостяк 9 и его возлюбленная не сдержали эмоции посреди Рима

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Пара без стеснения демонстрировала чувства

Холостяк 9 Никита Добрынин и его возлюбленная Дарина Квиткова нашли друг друга на самом романтичном проекте страны и вот уже более года неразлучны. Парочка быстро съехалась и стала обустраивать свое уютное семейное гнездышко. Влюбленные весело провдят вместе досуг, обожают смотреть сериалы и путешествовать. Даша признается, что успела побывать практичеки во всем Европе, и хоть сейчас девушка отправилась без Никиты в Париж, она продолжает ностальгировать по их романтической поездке в Рим. Даша разместила в Instagram чувственное фото, сделанное поздним вечером в центре "вечного города".

Даша в коротком пестром платье обняла Никиту за шею, крепко прижавшись к нему. Экс-холостяк улыбается на камеру, обвив руками талию любимой. Парочка выглядит непринужденно и романтично.

"Когда все валится из рук, но ты ловишь. Мое самое теплое место на земле", - оставила девушка послание под постом.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

  • Классная пара
  • Такие милые
  • Дуже ніжно
  • Такие искренние
  • Никак не налюбуюсь вами. Красотули
  • Как же круто. Такие сладкие пирожкиии
  • Красивое фото
  • Чому так ідеально?
  • Дуже тепле і радісне фото
  • Вы такие счастливые
  • Шикарные
  • Ви дуже чудова пара, просто. Будьте завжди на вершині позитиву

Скриншот комментариев

Ксати, ранее Даша и Никита публиковала снимки своей фотопрогулки по Риму. Они целовались прямо на улице, сидя на ступеньках одного из старинных зданий.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Ранее Холостяка 9 Никиту Добрынина заметили рядом с известной певицей, которая недавно развелась, Яной Соломко.

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