"Подобається бути твоєю": Переможниця Холостяк 9 зворушила чуттєвими фото з коханим

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша Квіткова зробила зворушливе зізнання Микити Добриніну

Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дар'я Квіткова – щаслива пара, яка день у день після проекту демонструє трепетне ставлення один до одного і підтримує полум'я почуттів ось вже більше року. Закохані намагаються все робити разом і проводити вдвох як можна більше часу. Наприклад, нещодавно Микита відвіз Дашу в своє рідне місто Чернівці і навіть влаштував прогулянку з мамою. Дівчина ж по поверненню в Київ вирішила поділитися романтичними фото з коханим з Риму, куди не так давно вони літали в компанії друзів.

Даша залишила під парочкою знімків, зроблених під час вечірньої прогулянки, зворушливі зізнання для другої половинки.

"Мені подобається те, що ніхто не знає, як ми проводимо час, як називаємо один одного і про що розмовляємо.

Мені подобається те, що є частина мого життя, яка відома тільки тобі, а частина твоєї – тільки мені.

Мені подобається не відповідати на чиї дзвінки, тому що я з тобою і хтось, крім тебе, на даний момент мене не хвилює взагалі.

Мені подобається, коли наші, здавалося б, вже і так рідні душі, стають ще ближче і пізнають один одного ще краще.

Мені подобається дивитися, як ти радієш і стаєш більш відкритим.

Мені подобається твій вогонь в очах, коли ти дивишся на мене.

Мені подобається бути твоєю, точно знаючи, що ти повністю моя.

Мені подобається бути коханою тобою, тому що ніхто і ніколи так не грів моє серце, як гріє твоє кохання", - звернулася вона до Микити.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники прийшли в захват від романтичного фотосету в Римі, а ще більше - від теплих стосунків у парі.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Яка краса. І ви на цьому фоні просто шикарні

Гарно як!

Дуже красива пара

Зайчика

Дуже милі

Така тепла фотографія. Як же я щаслива за вас. Щастя вам і любові, Дашуль

Скріншот коментарів

Даша також відповіла на особисті запитання шанувальників. Вона уточнила, що поки не узаконила стосунки з Микитою і намагається боротися з нападами ревнощів – дівчина в собі впевнена.

"Я намагаюся не ревнувати. Намагаюся. Та й взагалі, як можна піти від мене і втратити такий діамант?" - запитала Даша.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Кохана екс-холостяка зізналася, що після закінчення проекту їхні почуття з Микитою трансформувалися і стали тільки глибше. "Вони міцніше, сильніше і усвідомленіше", - заявила дівчина.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Раніше Дар'я Квіткова зробила заяву про дітей та відповіла на запитання шанувальників.