Щасливі разом: Лілія Подкопаєва зачарувала ніжністю з чоловіком на домашньому кадрі

Лілія Подкопаєва рідко публікує фото зі своїм коханим, бізнесменом Ігорем Дубінським. У вересні вони стали батьками прекрасної донечки Евеліни, названої на честь прабабусі. Спортсменка практично весь час проводить вдома в США і лише зрідка дозволяла собі короткі поїздки, адже маля все ще знаходиться на грудному вигодовуванні, тому мама поруч їй просто необхідна. Гімнастка поки не готова показати обличчя крихітки, а ось сімейну ідилію з коханим – будь ласка!

Так, Олімпійська чемпіонка поділилася щасливим святковим селфі в сімейній обстановці. Лілія та Ігор позує на фото стильного інтер'єру свого приватного будинку. На Лілії можна ропобачити легке шифонове нвбрання в світлих тонах з ніжним квітковим принтом. Схоже, спортсменка вирішила обійтися без косметики. Ігор обняв кохану і притиснувся до неї ближче.

Також гімнастка показала невеликий великодній кошик з яскравими декоративними яєчками – ефектний акцент святкового декору.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

До слова, Лілія не зізналася, чи пекла вона паски, але готувати спортсменка любить і вміє. Вона якось обмовилася про те, що її улюблені страви – це риба і м'ясо на грилі. Гімнастка зазначає, що звикла до простої та корисної їжі. В її родині обожнюють салати та зелень, причому заправляє вона страви оливковою олією, лимонним соком і бальзамічним укусом – виходити освіжаюче і смачно. До речі, Лілія не відносить себе до ласунам.

Раніше Лілія Подкопаєва зачарувала весняною велопрогулянкою зі старшою донькою Кароліною. Дівчинка росте копією знаменитої мами.