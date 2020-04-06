Щасливі разом: Кім Кардашян показала зворушливе фото з чоловіком і донькою

Кім Кардашьян в минулі вихідні була дуже активна в мережі. 39-річна зірка зробила масу постів для своїх фоловерів – від робочих до милих сімейних, які на особливому рахунку у фанатів бізнесвумен. Кім опублікувала архівне фото з їх останньої паризької поїздки, на якому присутня вона сама, чоловік Каньє Уест, а також їх старша донька 6-річна Норт. Всі троє сидять за столом в ресторані. Кадр, нехай і не ідеальний – ніхто не позує, дівчинка і зовсім дивиться в бік, стіл заставлений тарілками – вийшов дуже зворушливим. Просте фото зі звичайного життя найкраще демонструє, що в сім'ї панує повна ідилія. Кім і Каньє виглядають щасливими і задоволеними.

Кім, Каньє і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одягнені все яскраво і стильно. Кім одягла рожевий костюм з латексу. Каньє – синє худі і великі окуляри. А малятко, яка в сім'ї вже заслужила звання модної ікони, красується в оранжевому вбранні, яке доповнили великі сережки і ефектна зачіска.

Кім в рекламі нової лінії (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім показала нове гаряче фото. Зірка демонструє новинку від SKIMS. Спокусливий знімок – знаменитість лежить на бронзовому піску – повною мірою підкреслив красу Кім. Бежевого відтінку топ і сліпи завдяки стягуючого ефекту зробили форми і вигини спекотної діви просто ідеальними. Завершили образ укладене в мокру укладку волосся і яскравий макіяж. «Поверніться до основ з допомогою @SKIMS Smooth Essentials – курованої колекції супергладких стилів з підгонкою другої шкіри...», – написала Кім під знімком і запросила всіх приєднатися до списку очікування на сайті.

Зірка обіцяє показати новий фільм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ще одна новина від невгамовної красуні – запуск її документального фільму. Кім повідомила про прем'єру кілька годин тому з допомогою розкішного кадру. На фото вона приміряла чорні шкіряні штани – обожнюваний всім сімейством вид одягу, золотистий гольф в рубчик, а чудовим доповненням до них стали яскравий макіяж і пишна укладка. «Сьогодні вночі! Мій документальний фільм #KKWTheJusticeProject виходить на 7 / 6c в @Oxygen. Я не можу дочекатися, коли ви, друзі, побачите це і дайте мені знати, що ви думаєте», – написала захоплена зірка.