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Мамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбрання

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2020 - 19:38
Мамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбрання
Кім Кардашьян та Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Актриса прикрасила нову обкладинку

Кім Кардашьян обожнює міняти вбрання: зірка щодня оновлює свою сторінку в Instagram, демонструючи найрізноманітніші луки. Та, схоже, така пристрасть до моди передалася і її дочкам. 6-річна Норт і 2-річна Чикаго з дитинства привчені виглядати стильно і незвично. Що і демонструє Кім у своїх останніх постах.

Мамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбранняМамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбрання

Доньки Кім вдалися такими ж стильними (фото: instagram.com/kimkardashian)

Відома модниця Норт, яка давно заслужила славу фешіоністи, показала яскравий весняний образ. Дівчинка одягла помаранчевий брючний костюм, на який зверху накинула фіолетову об'ємну шубу. Дівчинка обожнює самостійно складати образи від і до, а тому додала луку незвичайних деталей: манікюр з яскравим малюнком, а також камені, якими доповнила однієї з своїх улюблених зачісок: високі "ріжки".

Мамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбранняМамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбрання

Норт обожнює стильні вбрання (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім опублікувала серію кадрів старшої дочки, підписавши їх: "Махінації паризького готелю". Шанувальники почали писати Кім, яка гарненька Норт і як вона вміє одягатися. Також вони відзначили, що всі діти відомої теледіви і бізнесвумен неймовірно гарні.

Мамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбрання

Мамині модниці: Кім Кардашьян демонструє пристрасть дочок до стильного вбрання

Чикаго у взутті мами (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пізніше в сторіз Кім вирішила показати і другу свою дочку, яка виглядає не менш стильно, ніж старша. Цікаво, що Чикаго позує у вбиральні мами, приміряючи речі самої Кім. Маля в трикотажному костюмчику з принтом тай-дай в бузкових тонах взяла в руки маленьку рожеву сумочку з пряжкою. А на ноги взула яскраво-рожеві босоніжки з лакованої шкіри на високих підборах. До такого образу їй відмінно підійшла "мокра" укладка з дрібними кучерями, яку дівчинці зробила Кім. У величезних не за розміром туфлях Чикаго виглядає неймовірно мило.

Нагадаємо, в родині Кім Кардашян і Каньє Уеста підростають і два сина: 4-річний Сейнт, а також Псалом, якому в травні виповниться рік. До речі, Кім ніколи не була закритою і не слідувала моді деяких мам приховувати дітей від публіки. Так, всіх чотирьох малюків Кім обожнює виставляти напоказ у своєму мікроблозі з самого народження.

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