Майбутня зірка: 6-річна дочка Кім Кардашьян вперше зачитала реп на модному шоу батька (відео)

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Виступ Норт Вест відразу ж сталв трендом в мережі

Паризькі канікули сім'ї Кардашьян-Уест продовжуються! Після того, як Кім Кардашьян "шокувала" парижан своїми сміливими виходами у латексних нарядах, настала черга Норт Вест вражати публіку. 6-річна Норт — старша дочка Кім і Каньє Уеста — проявила новий талант. Схоже, що дівчинка хоче піти по стопах батька. Під час одного з показів у рамках Тижня моди в Парижі дівчинка виступила на сцені з батьком. І досить впевнено зачитала реп.

Так, 2 березня на Тижні моди в Парижі відбувся показ нової колекції бренду Yeez, який належить Каньє Усту. Зазначається, що це був перший показ Yeezy за останні п'ять років! Тому fashion-шоу і без того привернуло увагу модних ЗМІ. Однак Кім і Каньє були б не собою, якби не вміли ще більше дивувати і перевершувати очікування публіки.

Відео: instagram.com/fashiontomax

По-перше, показ пройшов під відкритим небом. І це незважаючи на прохолодну погоду (особливо ввечері) в столиці Франції. По-друге, за музичний супровід модного шоу відповідав особисто репер Каньє Уест. І нарешті, абсолютною несподіванкою для присутніх став вихід на імпровізовану сцену-подіум 6-річної Норт Вест.

Дівчинка вперше в житті зважилася зачитати реп перед публікою і десятками журналістів. Які, само собою, поспішили зняти десятки відео її виступу. І вони миттєво розійшлися по мережі.

Проте більшої поваги заслуговує сміливість крихітки. Незважаючи на дійсно велику кількість глядачів, Норт анітрохи не соромилась. І вела себе дуже впевнено — міцно тримала мікрофон, не збивалася і навіть рухалася в такт. Весь цей час її поруч підтримував зоряний тато. Дочка Кім Кардашьян співала про модне взуття і одяг, а також прогулянки по місту.

Каньє Уест з донькою Норт (скріншот поста: instagram.com/justjared)

Весь цей час під пісні Норт по подіуму дефілювали моделі. Спочатку маля виступала одна, пізніше до неї приєднався і батько.

Окремої уваги також заслуговують образи зоряної сім'ї. Зазначимо, що на тиждень моди також прилетіла Кортні Карашьян з 7-річною донькою Пенелопою. Всі чотири красуні були одягнені у вбрання з нової колекції Yeezy.

Кім і Кортні Кардашян з доньками - Норт і Пенелопою (скріншоти: instagram.com/justjared)

Кім і Кортні вибрали спортивні штани, дуті толстовки-куртки. На їх дочках — також практична утеплений одяг. А на Норт, як на головній зірці, — бузкова яскрава жилетка. Так дівчинка більше виділялася на тлі інших.

Кім з донькою та племінницею також заплели волосся в довгі коси. З такими ж зачісками по подіуму дефілювали моделі.

Взагалі нова колекція Yeezy осінь-зима 2020 пронизана практичністю. Максимально прості та натуральні тканини, акцент на утеплення та функціональності.