Мої хлопчики: Кім Кардашьян зворушила рідкісним "солодким" фото усміхнених синів

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім стала частіше публікувати сімейні фото та відео

На весняних сонячних вихідних Кім Кардашьян вирішила трохи порадувати своїх шанувальників на тлі тривожних новин через пандемію коронавіруса. 39 - річна зірка всесвітньо відомого реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» поділилася неймовірно милою фотографією своїх улюблених синів. У кадрі бачимо чотирирічного Сейнта і 11-ти місячного Псалома, які грають один з одним.

На фото малюки, широко посміхаючись, лежать на подушках. Щасливий Псалом лежить поруч зі своїм старшим братом, який поклав руку йому на голову.

«Мої хлопчики», — з ніжністю підписала нове фото Кім, супроводивши його смайликами-сердечками.

Сини Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, на карантині Кім стала з завидно регулярністю публікувати сімейні фото і відео. Все ж вечірки та інші гучні тусовки поки що під забороною. Так що світська левиця з головою пішла в роль люблячої дружини і турботливої мами. А піклуватися Кардашьян є про кого. Дружина репера Каньє Уеста є щасливою мамою чотирьох дітей — Норт (6 років), Сейнт (4 роки), дочка Чикаго (2 роки) і малюк Псалом, якому 10 травня виповниться 1 рік. Нагадаємо, що двох останніх дітей Кім «народила» за допомогою сурогатної матері.

Раніше, в цю п'ятницю, у себе в Instagram Кім вже демонструвала сімейне дозвілля разом зі своїми дітьми. На фото потрапив також її чоловік репер Каньє Уест. У 2014-му році подружжя зв'язали себе узами шлюбу на грандіозному весіллі в Італії. І з тих пір їх сім'я стає все більше і більше.

«А як ви розважаєте своїх дітей? Ми, всією родиною змушені соціально дистанціюватися, але в той же час потребуємо порад, як ще можна урізноманітнити дитяче дозвілля! З нетерпінням чекаємо ваших порад!» — звернулася до своїх шанувальників суперзірка.

Фото: instagram.com/kimkardashian

І якщо в шлюбі у Кім все добре, то в сімейному житті загалом не все так гладко. Нагадаємо, що під час прем'єри 18-го сезону шоу «Сімейство Кардашьян» зірка реаліті-шоу вступила в бійку зі своєю старшою сестрою Кортні Кардашьян.

Свіжий випуск популярного шоу вийшов в ефір в минулий четвер. І глядачі були вражені несподіваною розв'язкою сварки двох сестер. Кім і Кортні не на жарт посварилися через те, що Кім порахувала Кортні безвідповідальною. Справа в тому, що Кортні радила ще одній зі своїх сестер (Кайлі Дженнер) не їхати на Тиждень моди в Парижі, так як дівчина захворіла.

У свою чергу Кім зазначила, що на місці Кайлі, вона все одно пішла б працювати — незалежно від стану здоров'я. «Якби я була на смертному одрі, я б все одно довела справу до кінця», — сказала Кім. «Нас так виховала мама... Коли я або Хлої, припустимо, хворіємо, ми все одно відповідально ставимося до роботи... А тобі, Кортні, наплювати на це».

Ця фраза і вивела Кортні з рівноваги. Після чого та накинулася на Кім і стала наносити удари руками, що тільки посилило їхню сварку. Кім не дала себе в образу і у відповідь двічі відважила ляпаса Кортні!

Лише вчасно підоспілі сестри змогли розборонити запальних дівчат. Однак сварка вийшла за рамки ефіру. У ЗМІ ходять чутки, що Кортні Кардашьян вирішила піти з шоу «Сімейство Кардашьян». Творці проекту поки що ніяк ці чутки не коментують.